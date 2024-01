M’sila : le monoxyde de carbone décime une famille entière, la justice ouvre une enquête

La Cour d’Aïn El Melh a lancé des enquêtes préliminaires suite à la tragédie survenue hier à M’sila, où six membres d’une même famille ont perdu la vie en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone. Ces enquêtes visent à élucider les circonstances de l’accident et à vérifier la conformité des appareils de chauffage aux normes de sécurité.

Drame à M’sila : une famille décimée par le monoxyde de carbone, des enquêtes ouvertes

L’incident en question s’est produit ce dimanche à M’sila. Une fuite de monoxyde de carbone au niveau du système de chauffage a entraîné le décès de six personnes ainsi que des problèmes respiratoires graves chez une autre. Les services de la protection civile ont répondu à l’appel d’urgence des voisins à 13h07, se rendant dans le quartier des Jardins à Aïn El Melh. D’après la première inspection, la fuite de gaz provenait du dispositif de chauffage défectueux.

Le bilan de cet accident tragique se traduit par la perte de six membres d’une même famille, comprenant quatre femmes et deux hommes, dont les âges s’échelonnent de 4 à 47 ans. Les corps des défunts ont été transférés à la morgue de l’hôpital local.

En plus des décès, une personne supplémentaire a été secourue et acheminée à l’hôpital local pour recevoir des soins appropriés.

Le tribunal d’Aïn El Melh, dans la wilaya de M’sila, a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie sur cet événement tragique. Selon le communiqué du tribunal, l’enquête visera à déterminer les circonstances exactes du drame et à évaluer la conformité des dispositifs de chauffage en cause aux normes de sécurité nécessaires.

L’Algérie retire plusieurs modèles de détecteurs de monoxyde de carbone du marché

Suite aux récents évènements tragiques qui ont couté la vie à plusieurs personnes, les autorités algériennes ont décidé de renforcer la vigilance sur les appareils de détection du monoxyde de carbone, autrement appelé « le tueur silencieux ».

Ce gaz toxique, émanant de la combustion des foyers de chauffage, est incolore et inodore et ne peut donc être détecté facilement en cas de fuite. Une campagne visant à contrôler la conformité des appareils de chauffage et de leurs accessoires aux normes de sécurité des consommateurs, a ainsi été lancée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations.

D’après l’enquête menée par le ministère, 4 modèles de détecteurs de monoxyde de carbone ne respectent pas les normes de sécurité rigoureuses approuvées. Les marques concernées sont :