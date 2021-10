M’sila : la triste fin d’un citoyen devant la cour de justice

La wilaya de M’sila a été secoué ce mercredi 29 septembre par un drame dont la victime est un citoyen algérien qui a mis fin volontairement à sa vie. Il s’agit d’une tentation de suicide qui s’est produite au niveau de la cour de justice de la wilaya de M’sila, a rapporté la direction de la protection civile.

Selon le quotidien arabophone El khabar, la victime est montée en dessus du siège de la cour de M’sila après avoir consommé une matière toxique. Les unités de la protection civile de la wilaya sont immédiatement intervenus pour secourir le citoyen. Ce dernier a été transféré en urgence vers l’hôpital Zahraoui ou il a décédé dans la matinée d’hier jeudi 29 septembre.

L’Algérie enregistre un taux de suicide faible par rapport à ses voisins du Maghreb

Le phénomène de suicide n’est étrange à aucune société, mais personne ne peut nier qu’il dépend fortement des facteurs socio-économiques et politiques des pays.

Dans un article dédié à cette question, le journal Liberté a indiqué que le taux de suicide en Algérie se stabilise durant ces deux dernières années (2020 et 2021) et varie entre “zéro” et “cinq” pour 100 000 habitants. Il est aussi l’un des plus faibles des pays maghrébins. C’est en tout cas ce qu’a communiqué hier le site en ligne français L’Important.

Le taux est certainement faible, mais il a légèrement augmenté par rapport à l’année 2019 ou il oscillait entre “zéro” et “2,5” pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des autres pays maghrébins notamment le Maroc, le taux de suicide a également augmenté dans ce pays, mais dépasse amplement l’Algérie.

Il a atteint entre 7 à 10 suicides pour 100 000 habitants au Maroc et 3,3 pour 100 000 habitants en Tunisie. « Du reste, dans la majorité du continent africain, ce taux oscille entre 10 et 15 suicides pour le même nombre d’habitants » rapportent nos confrères de Liberté.