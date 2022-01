M’Sila : il rêve de voler, alors il fabrique son propre avion

Un habitant de la wilaya de M’Sila, à l’intérieur du pays, réalise enfin son rêve de voler. Il vient, après tant de mois de travail acharné, de fabriquer son propre avion, comme pour montrer qu’il n’est pas impossible de réaliser ses rêves en Algérie.

Il s’agit de Yazid, un ingénieur en électronique, féru d’aviation et désireux de survoler les cieux et de voir la beauté de sa région d’en haut. Dans l’absence de tels moyens de divertissement au niveau de sa wilaya, l’inventeur applique le dicton « on n’est jamais mieux servis que par soi-même ».

Il s’agit d’un avion léger certes, mais qui vole quand-même. « L’avion que j’ai inventé, d’un point de vue technique, est bâti sur des normes internationales, et du point de la taille, du poids, et de la sécurité, il est fabriqué selon des normes scientifiques », explique le jeune inventeur.

Déterminé, Yazid, aidé par son fils, conçoit et fabrique son propre avion, et après bien des péripéties, il est arrivé, tant bien que mal, à décoller et à voler. Mais pas assez à son gout, et c’est pour cela que lui et son fils s’entrainent tous les jour en parapente, « pour se débarrasser de la crainte des airs », soutient Yazid.

Il établit un camp d’entrainement

Ce ne sont pas les terrains vagues qui manquent dans la wilaya de M’Sila. Abandonnés par la population et par les services publics, Yazid s’en est fait une joie de s’en saisir, et de les transformer en pistes de décollage improvisées, mais aussi en des véritables camps d’entrainement.

Fabriquer un avion en est une chose, devenir pilote en est une autre. C’est ce qu’a découvert Yazid après avoir essayé de voler à sa guise. Vite confronté à plusieurs obstacles d’ordre opérationnel, Yazid ne baisse pas les bras, il se met vite à apprendre à piloter, et à se former lui-même au milieu de nulle part.

« Le seul problème de cette avion, c’est son pilotage, et on est entrain de se débarrasser de la crainte des hauteur via le sport ». Le sport, c’est la parapente. Yazid et son fils s’entrainent pour s’améliorer. « Le décollage se montre lent, et s’entrainer à la parapente m’aide à ne pas avoir peur,…. il faut que tout le monde sache que quand on est en vol, c’est complètement différent ».