MR-Linac : une technologie intelligente pour le traitement du cancer

MR-Linac, qui signifie Magnetic Resonance Linear Accelerator, est une technologie révolutionnaire qui combine l’imagerie par résonance magnétique (IRM) à haute définition avec un accélérateur linéaire (LINAC) pour offrir une radiothérapie de pointe aux patients atteints de cancer.

Cette technologie de pointe permet de visualiser avec une grande précision les tumeurs et leurs mouvements, grâce à l’IRM intégrée. De la sorte, le traitement peut être adapté à chaque séance, en fonction des changements de position et de forme de la tumeur, de la réponse au traitement et des tissus sains avoisinants.

De plus, elle permet de mieux cibler la zone à irradier et de diminuer les séquelles sur les organes voisins. Le MR-Linac est le seul système existant qui combine l’émission de rayonnement et l’acquisition rapide d’images IRM de haute qualité.

Comment fonctionne le MR-Linac et quels sont ses avantages ?

Le MR-Linac utilise un puissant champ magnétique et des ondes radio pour créer des images détaillées des tissus mous, des os et des nerfs du corps. Ces images sont beaucoup plus précises que les images obtenues par d’autres techniques d’imagerie, telles que la radiographie ou la tomodensitométrie (TDM).

D’autre part, le Linac produit des faisceaux de rayonnements ionisants qui détruisent les cellules cancéreuses. Le MR-Linac permet de diriger ces faisceaux de rayonnements avec une précision inégalée, ce qui permet de traiter les tumeurs avec une efficacité accrue tout en épargnant les tissus sains environnants.

🟢 À LIRE AUSSI > Une approche innovante dans le traitement des hernies cervicales

Bien que la technologie MR-Linac, soit encore relativement nouvelle, elle présente néanmoins le potentiel de révolutionner le traitement du cancer. Pour vous en convaincre, voici quelques-uns des nombreux avantages qu’elle offre :

Précision accrue : L’imagerie par IRM permet de visualiser les tumeurs avec une grande précision, ce qui permet de diriger les faisceaux de rayonnements plus précisément et d’épargner les tissus sains.

L’imagerie par IRM permet de visualiser les tumeurs avec une grande précision, ce qui permet de diriger les faisceaux de rayonnements plus précisément et d’épargner les tissus sains. Adaptation au traitement : L’imagerie par IRM peut se réaliser en temps réel pendant le traitement, ce qui permet d’adapter le traitement en fonction des changements de la tumeur ou de l’anatomie du patient.

L’imagerie par IRM peut se réaliser en temps réel pendant le traitement, ce qui permet d’adapter le traitement en fonction des changements de la tumeur ou de l’anatomie du patient. Traitement de tumeurs difficiles à atteindre : Le MR-Linac donne la possibilité de traiter des tumeurs difficiles d’accès ou situées à proximité d’organes sensibles, telles que les tumeurs du cerveau, du foie ou du pancréas.

Le MR-Linac donne la possibilité de traiter des tumeurs difficiles d’accès ou situées à proximité d’organes sensibles, telles que les tumeurs du cerveau, du foie ou du pancréas. Réduction des effets secondaires : En épargnant les tissus sains, le MR-Linac réduit les effets secondaires de la radiothérapie, comme la fatigue, les nausées et les vomissements.

Avantages du MR-Linac par rapport à la tomodensitométrie traditionnelle

Dr Hale Başak Çağlar, directeur du département de radio-oncologie au Centre médical Anadolu, explique : « Le MR-Linac fournit des images instantanées des tumeurs se déplaçant dans le corps et des organes sains environnants, ce qui permet de réajuster la dose de rayonnement à chaque séance si nécessaire, évitant ainsi une irradiation inutile. »

De son côté, Esra Küçükmorkoç, Physicien médical au Centre médical Anadolu, ajoute : « Par rapport aux traitements traditionnels guidés par tomodensitométrie, les traitements MR-Linac permettent de prendre des images MR instantanées pendant le traitement, sans nécessiter d’exposition supplémentaire aux rayonnements. »

🟢 À LIRE AUSSI > Cancer du poumon : la chirurgie robotique offre un nouvel espoir

Ainsi, la technologie MR-Linac, qui combine en un seul appareil une machine d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et un accélérateur linéaire (faisceaux de rayonnement), permet aux radio-oncologues de surveiller l’emplacement et le mouvement de la tumeur pendant le traitement.

Quels sont les types de cancer qu’on peut traiter par le MR-Linac ?

Le MR-Linac fournit des instantanés des tumeurs se déplaçant dans le corps et entourant les organes sains, ce qui permet de réajuster la dose d’irradiation à chaque séance si nécessaire.

Il irradie avec une précision extraordinaire, en particulier pour le traitement des petites tumeurs. Il joue également un rôle important dans les cas où les tumeurs s’étendent à différentes parties du corps et dans le retraitement de zones ayant déjà reçu une radiothérapie.

En outre, Le MR-Linac peut traiter des tumeurs dans différentes parties du corps. Certains de ces types de cancer sont les suivants :

cancer du pancréas ;

cancer du poumon ;

cancer du foie ;

cancer de la prostate ;

cancer du rectum ;

cancer du rein ;

cancers de la tête et du cou ;

cancer du sein ;

cancer du cerveau.

Sur un autre plan, la durée du traitement varie en fonction de la zone à traiter ; elle va de 30 à 40 minutes. Toutefois, si une préparation est nécessaire ou si la tumeur est localisée dans une zone où les transitions de mouvement sont importantes, la durée est plus longue. Du reste, après le traitement, les patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes.

Quelle est la différence entre le MR-Linac et la radiothérapie conventionnelle ?

Le traitement par radiothérapie conventionnelle nécessite l’utilisation d’une image tomodensitométrique (CT) ou d’une procédure chirurgicale invasive pour placer des marqueurs de référence.

Par rapport aux traitements traditionnels à base de tomodensitométrie, les traitements MR-Linac permettent de prendre des images RM instantanées pendant le traitement sans nécessiter d’exposition supplémentaire aux rayonnements. C’est un facteur qui réduit les risques d’irradiation pour le patient.

En outre, la qualité de l’image étant élevée, les médecins-oncologues visualisent les tumeurs plus clairement. Grâce aux clichés pris durant le traitement, il est possible de déterminer les changements anatomiques quotidiens qui surviennent chez le patient et, si nécessaire, d’appliquer une méthode de traitement appelée radiothérapie adaptative.

🟢 À LIRE AUSSI > Facteurs de risque du cancer du col de l’utérus : comment se protéger ?

Grâce au traitement adaptatif, les changements anatomiques qui se produisent pendant le processus de traitement sont instantanément évalués et le traitement est optimisé. Ainsi, la tumeur du patient est mieux ciblée, la dose d’irradiation des tissus sains est minimisée et les organes sains sont protégés d’une dose d’irradiation inutile.

Enfin, le MR-Linac améliore la qualité de vie du patient durant le traitement du cancer, car il réduit la toxicité (dommages causés par les radiations) dans les organes sains.