Mpox : l’Algérie renforce sa défense face à la menace de la variole du singe

En réponse à la déclaration de l’OMS du 14 août 2024, désignant la variole du singe (Mpox) comme « urgence sanitaire mondiale », l‘ANSS (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire), en collaboration avec le ministère de la Santé, a mis en place des mesures préventives poussées pour prévenir l’introduction et la propagation de la maladie en Algérie.

Bien qu’aucun cas de Mpox n’ait été signalé sur le territoire, l’Algérie a néanmoins décidé de prendre les devants. Et ce, en mettant en place des mesures proactives pour anticiper toute éventuelle introduction du virus dans le pays. Ainsi, garantir la sécurité de la population.

Quelles sont les mesures prévues pour le renforcement de la prévention contre le Mpox ?

Conformément au communiqué publié hier, le 26 août 2024, par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Une réunion s’est tenu avec son comité Ad Hoc, qui est chargé de la variole du singe.

Le communiqué en question souligne qu’une telle mesure préventive a précédemment été instaurée, en 2022. L’ANSS a donc précisé « La première vague de ce même virus a été déjà à l’origine de la mise en place du comité ad hoc par l’ANSS le 25 mai 2022 ».

En effet, le comité Ad Hoc est constitué d’experts du Conseil scientifique de l’ANSS. Il inclut également les représentants de certains secteurs concernés. À savoir la Santé, la Production pharmaceutique, la Recherche et la Défense nationale.

Les mesures préventives adoptées pour se prémunir contre la redoutable maladie de la variole du singe consistent à :

Renforcer la surveillance aux frontières avec un dispositif de veille et d’alerte ;

Préparation de campagnes de sensibilisation concernant la symptomatologie de la variole du singe et sa prophylaxie ;

Application de règles d’hygiène individuelle et collective ;

Isolement si suspicion de cas positifs pour éviter la propagation du Mpox ;

Coordination multisectorielle pour renforcer la sécurité sanitaire ;

Coordination multisectorielle et surveillance renforcée : un dispositif national en alerte

À seulement 4 jours de l’annonce de l’OMS quant au statut mondial de la variole du singe. L’Algérie s’est mobilisé le 18 août dernier. Un dispositif de surveillance et d’alerte a été mis en place pour faire face à une éventuelle menace sanitaire.

Le ministère de la Santé avait convoqué une sous-commission multisectorielle nationale des points d’entrée du règlement sanitaire international (RSI). La réunion a porté sur les risques et les mesures à prendre en urgence pour contrer l’introduction du virus Mpox dans le pays. Tel qu’exprimer dans le communiqué, « dans l’objectif de prévenir l’introduction des cas, un dispositif de surveillance et d’alerte est mis en place au niveau national. Notamment à travers le renforcement de la surveillance des cas par l’activation du dispositif de veille au niveau des points d’entrée et la détection rapide des cas par le personnel médical et l’information et la sensibilisation de la population générale ».

