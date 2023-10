Moyen-Orient : un navire de guerre américain attaqué par des missiles près du Yémen

[URGENT] La situation au Moyen-Orient, où la guerre entre Israël et le Hamas fait rage depuis 13 jours, vient de connaître un développement inquiétant ! Des responsables américains affirment qu’un navire de guerre de l’US Navy a intercepté au large du Yémen plusieurs missiles des Houthis (soutenus par l’Iran).

D’après la CNN, un navire de guerre de la marine américaine (US Navy) qui opère au Moyen-Orient a intercepté, durant l’après-midi de ce jeudi 19 octobre, plusieurs missiles et drones près des côtes du Yémen (dans la Mer rouge). La chaîne d’infos en continu attribue cette information à deux responsables américains.

L’un d’entre eux a déclaré que les missiles ont été tirés par les militants houthis soutenus par l’Iran. D’après le second responsable, le nombre de missiles interceptés est de 2 ou 3. Cependant, les deux responsables ont indiqué que le Pentagone ne sait pas exactement quelle cible visaient les missiles.

Dès lors, supposent-ils, il se peut que ces missiles visaient l’USS Carney, comme il est possible que les Houthis les ont lancés vers une autre cible, « potentiellement vers des cibles en Israël », selon le général Pat Ryder. Pour rappel, l’USS Carney a traversé le canal de Suez pour rejoindre la Mer rouge (près du Yémen) hier, mercredi 18 octobre.

Cet incident qui survient dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient entre, d’un côté, le Hamas, le Hezbollah et l’Iran, de l’autre, Israël et ses alliés (dont le principal est les États-Unis), fait craindre le pire, à savoir un embrasement général de la région !

🚨🚨🚨Update: US Navy under attack!! A Navy destroyer intercepted several projectiles, including drones, that were fired at it near the cost of Yemen!

Arab forces on the offensive! US Navy Aircraft Carriers are prime targets!! pic.twitter.com/kRFSkdJ3xq

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) October 19, 2023