Mouvement dans les wilayas : Sayoud nomme, mute et met fin aux fonctions de plusieurs responsables

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé, jeudi, un mouvement partiel dans plusieurs fonctions d’encadrement au niveau des wilayas. Cette opération, approuvée par le président de la République, concerne les inspecteurs généraux, les directeurs de la réglementation et des affaires générales (DRAG), ainsi que les directeurs de l’administration locale (DAL).

À travers cette nouvelle série de changements, le département de l’Intérieur entend renforcer l’encadrement des collectivités locales et renouveler une partie de leurs ressources humaines. Le mouvement touche au total plusieurs dizaines de cadres, avec des promotions, des mutations, mais aussi des fins de fonctions et un départ à la retraite.

Mouvement dans les wilayas : 13 cadres promus parmi les inspecteurs généraux

Pour les inspecteurs généraux des wilayas, le mouvement concerne 17 cadres. Le ministère fait état de 13 promotions, de 3 mutations et d’une fin de fonctions.

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Cette première catégorie concentre ainsi l’essentiel des changements sur la promotion interne, avec la désignation de nouveaux cadres appelés à exercer des responsabilités d’encadrement au sein de l’administration territoriale.

Les DRAG concernés par plusieurs changements dans le mouvement des wilayas

Le mouvement touche également les directeurs de la réglementation et des affaires générales. Dans cette catégorie, le ministère annonce 15 promotions et 4 mutations.

Deux autres changements complètent cette opération : un cadre a vu ses fonctions prendre fin, tandis qu’un autre a été admis à la retraite.

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Les DRAG occupent notamment des fonctions liées à la réglementation et aux affaires générales au niveau des wilayas, ce qui place ces changements parmi les principales modifications opérées dans l’encadrement administratif territorial.

Administration locale : 14 promotions et plusieurs fins de fonctions

La troisième catégorie concernée regroupe les directeurs de l’administration locale. Le mouvement prévoit ici 14 promotions et une mutation.

Le ministère annonce également une fin de fonctions ainsi que le déplacement d’un cadre vers d’autres missions, avec son « appel à exercer d’autres fonctions ».

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Au total, les trois volets de cette opération représentent 56 changements ou décisions concernant des cadres : 42 promotions, 8 mutations, 3 fins de fonctions, un départ à la retraite et 1 cadre appelé à d’autres missions. Le décompte reprend les différentes mesures détaillées dans le communiqué du ministère.

Une opération destinée à renforcer l’encadrement des collectivités locales

Selon le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, ce mouvement vise à renforcer les collectivités locales avec des ressources humaines capables de contribuer à la mise en œuvre des programmes de développement.

Le département souligne également la volonté de permettre à de jeunes cadres d’accéder à des postes d’encadrement qualifié. La nouvelle vague de changements combine ainsi renouvellement des postes, mobilité administrative et promotion de cadres au sein des structures territoriales.

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