Mouvement dans le corps des walis : Tebboune opère plusieurs changements

Un nouveau mouvement de walis vient d’être annoncé par la présidence de la République. Ce mouvement partiel, daté du 20 octobre, touche quatre wilayas et complète le vaste redéploiement opéré fin septembre dans l’administration territoriale.

Quatre walis changent de wilaya

Riad Benahmed, jusque-là wali de Batna, prend la tête de la wilaya d’Aflou. Il est remplacé à Batna par Youssef Bechlaoui, qui occupait auparavant le poste de wali de Tlemcen.

Mohamed Meziane quitte de son côté la wilaya d’El Tarf pour rejoindre Béjaïa. Kamel Nouisser, qui dirigeait jusqu’ici Bordj Bou Arréridj, prend quant à lui la direction de la wilaya de Tlemcen, laissée vacante par le départ de Youssef Bechlaoui.

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Trois nouveaux walis issus de l’administration locale

Pour pourvoir les wilayas désormais vacantes, la présidence a choisi de promouvoir des cadres de l’administration territoriale. Abdelwahab Zini, qui occupait le poste de wali délégué de la circonscription d’El Harrach à Alger, devient ainsi wali d’El Tarf.

Redouane Khelifa, auparavant wali délégué de la circonscription de Bab El Oued, est nommé wali de Bordj Bou Arréridj. Enfin, Omar Bouthraoui, qui exerçait comme secrétaire général de la wilaya d’Oum El Bouaghi, prend la tête de la wilaya de Barika.

Une nouvelle dynamique recherchée dans la gestion locale

La présidence présente ce mouvement de walis comme une mesure destinée à impulser une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires locales. L’objectif affiché concerne notamment le suivi du développement à travers les différentes collectivités territoriales.

Ce choix de puiser parmi les walis délégués et les secrétaires généraux de wilaya traduit une volonté de promotion interne au sein de l’administration territoriale. Les trois nouveaux walis nommés connaissaient déjà, de fait, les dossiers de leurs wilayas d’origine respectives.

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Un deuxième mouvement après celui de septembre

Ce redéploiement fait suite à un mouvement plus large opéré le 22 septembre par le président Tebboune, qui avait touché le corps des walis, des walis délégués et des secrétaires généraux de wilaya. Ce premier mouvement avait été annoncé par le ministère de l’Intérieur et des Transports.

Dans la foulée, le jeudi suivant, de nouvelles nominations étaient venues compléter ce dispositif, conformément à l’article 92 de la Constitution. Le ministère de l’Intérieur avait alors précisé, dans un communiqué, les détails de ces désignations supplémentaires.

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