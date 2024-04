Mouvement pro-palestinien aux USA: “La Bataille d’Alger” inspire les étudiants américains

Partie il y a une dizaine de jours depuis l’université de Columbia à New York, une vague de soutien aux Palestiniens, contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, a gagné un bon nombre d’établissements, de la Californie, au nord-ouest des USA, en passant par le sud et le centre.

Le mouvement pro-palestinien a été marqué par de nombreuses interpellations dans les campus américains. En effet, des centaines d’étudiants ont été arrêtés lors de ces manifestations en soutien au peuple palestinien, par la police Anti-émeute.

Le film “La Bataille d’Alger” projeté à Stanford

À l’université de Stanford, les étudiants américains ont également posé leur campement pour dénoncer la guerre d’Israël conduite contre les Gazaouis et pour dire “Non” aux violences commises à l’encontre des femmes et des enfants de Gaza.

Par ailleurs, ce mouvement de soutien à la Palestine se démarque par la projection du film “La Bataille d’Alger”, réalisé par Gillo Pontecorvo et sorti en 1966. Le film qui relate l’histoire d’Ali la Pointe, devient une véritable source d’inspiration de la pensée et des valeurs révolutionnaires dans la lutte contre les inégalités et l’injustice dans le monde entier.

Le film de Gillo Pontecorvo, primé à de nombreuses reprises à l’international, a été projeté aux camps de sit-in de protestation des étudiants de la prestigieuse université de Stanford. La projection a été largement diffusée sur la toile, accompagnée des images illustrant ce moment. De plus, le film d’Ali La Pointe a été également projeté au camp des étudiants pro-palestiniens à l’université de Sidney.

🇺🇸 Aux États-Unis, les étudiants des universités de Stanford et de Rice regardent le film « La Bataille d’Alger » pendant leur sit-in pour dénoncer le génocide du peuple palestinien. 🇩🇿 🇵🇸 pic.twitter.com/ho3MPv6TeP — Union Algérienne ☪︎ (@UnionAlgerienne) April 26, 2024

” La Bataille d’Alger”, une œuvre cinématographique qui raconte la torture, les violences et les différentes atteintes aux droits de l’homme. Notamment, celles commises à l’encontre d’un peuple chagriné par la douleur et la soif de liberté.

