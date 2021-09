Mouvement diplomatique : des ex-ministres nommés ambassadeurs

Le président Tebboune a opéré aujourd’hui, le 05 septembre 2021, un vaste mouvement diplomatique. Ce mouvement a touché 70 postes. Parmi les nommés, des jeunes, mais surtout des vielles figures de la diplomatie Algérienne, et des noms qui ont assuré plusieurs fonctions au sein du gouvernement. Parmi ces noms, il y a celui de l’ex-premier ministre Abdelaziz Djerrad, mais aussi celui du controversé ancien ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati.

La décision a été officiellement annoncée aujourd’hui, par l’ENTV. La décision du chef de l’État vise à faire la « promotion de nombreux jeunes diplomates » et à démontrer « la volonté d’augmenter le pourcentage de représentation des femmes dans le corps diplomatique algérien », affirme la même source, qui ajoute que le président veut également profiter de l’expérience de certains anciens cadres de l’état.

Plusieurs capitales concernées

Selon l’ENTV, plusieurs capitales sont concernées, notamment Washington. C’est Ahmed Boutache, désormais ex-ambassadeur de l’Algérie à Rome, qui va représenter l’Algérie aux États-Unis d’Amérique.

La décision qui a surpris plus d’un est celle concernant l’ex-premier ministre Abdelaziz Djerad. Ce dernier a été nommé par le chef de l’État comme ambassadeur en Suède. Une autre surprise, est celle de la nomination du Belkacem Zeghmati, l’ancien ministre de la Justice, comme ambassadeur de l’Algérie à Prague (République Tchèque).

Slimane Chenine également, l’ex-président de l’Assemblée populaire nationale, a été nommé comme ambassadeur à Tripoli (Libye).

Outre ce vaste mouvement dans le corps diplomatique Algérien, le chef de l’État a également opté pour « réactiver la Direction générale de la vigilance stratégique, de la prospective et de la gestion de crise comme outil important de la diplomatie contemporaine », et ce, afin d’ « anticiper les actes d’hostilité et les campagnes de propagande féroces dirigées contre l’Algérie ».