Moutons, spéculation, gaspillage…Tebboune tranche sur les grands défis de la consommation

Lors de son entrevue avec la presse nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé plusieurs questions cruciales touchant directement le quotidien des Algériens.

De la flambée des prix du mouton à la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire, le chef de l’État a esquissé une feuille de route axée sur la rigueur et l’autosuffisance. On fait le point.

L’inflation des prix du mouton : « une dérive inacceptable »

Alors que l’Aïd approche, le prix des moutons atteint des sommets inédits, avoisinant parfois les 17 millions de centimes. Une situation que le président a dénoncée avec fermeté. « Penser à vendre un mouton à un tel prix est tout simplement inacceptable », a-t-il martelé, appelant les éleveurs à faire preuve de patriotisme et de modération. Pour enrayer cette flambée, il a annoncé l’importation de moutons d’Espagne, garantissant ainsi une offre suffisante pour stabiliser les prix.

Le président a aussi insisté sur la nécessité de préserver le cheptel national. Il a ainsi annoncé la mise en place de lois strictes interdisant la vente et l’abattage des brebis reproductrices. L’objectif est de garantir un renouvellement durable du cheptel et éviter l’effondrement de la production locale de viande ovine.

Production alimentaire : l’autosuffisance comme horizon

Tebboune a réaffirmé son ambition de faire de l’Algérie un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Il a rappelé que le pays atteindra l’autosuffisance en blé dur dès cette année, et travaille à en faire de même pour le blé tendre.

Concernant le lait, l’un des points faibles de l’économie nationale, il a annoncé un projet d’usine de poudre de lait en partenariat avec le Qatar, qui devrait permettre à l’Algérie d’atteindre l’autosuffisance dans ce domaine d’ici deux ans.

Spéculation et gaspillage : « des phénomènes inacceptables », affirme le président Tebboune

Le président s’est dit consterné par la persistance des pratiques de spéculation, notamment en période de Ramadan. Il a également pointé du doigt le gaspillage alimentaire, soulignant que des « tonnes de pain sont jetées chaque jour ». Un comportement qu’il juge inadmissible tant sur le plan économique que religieux.

Par ailleurs, Tebboune a mis en avant la nécessité de la numérisation pour instaurer plus de transparence et éradiquer les dysfonctionnements administratifs. Selon lui, la digitalisation est un outil clé pour lutter contre la corruption et garantir une meilleure gestion des ressources du pays.

Enfin, avec l’arrivée de plus de 11 000 projets d’investissement en production, la politique économique du président Tebboune semble prendre un tournant décisif en 2025.

Cela dit, entre lutte contre la flambée des prix, renforcement de l’autosuffisance alimentaire et modernisation de l’administration, les mois à venir s’annoncent stratégiques pour l’avenir économique et social du pays.