Moutons importés : Le ministre annonce du nouveau pour « Adhahi.dz »

Dans le cadre de l’organisation de l’opération de vente des sacrifices de l’Aïd et afin de garantir la transparence de leur distribution, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine Oualid, a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité dédiée sur la plateforme électronique « Adhahi.dz ».

Ce nouvel outil permettra aux citoyens, pour la première fois, de consulter en temps réel le nombre de têtes de moutons importés disponibles à la vente.

Le ministre a précisé que les services du ministère suivent de près le circuit de distribution du bétail importé à travers les différentes régions du pays. Il a souligné que la réouverture complète de la plateforme « Adhahi.dz » reste conditionnée par le strict respect des quotas d’ovins importés alloués à chaque wilaya, afin d’éviter tout détournement de ces stocks.

Réouverture de Adhahi.dz : Le ministère impose un contrôle strict contre le monopole

Cette mesure de rigueur vise à contrer tout monopole ou manipulation des quantités destinées aux citoyens, assurant ainsi que les bêtes de sacrifice parviennent aux véritables bénéficiaires à des prix étudiés et abordables.

Invité ce mardi au Forum du quotidien El Moudjahid, le premier responsable du secteur a expliqué que la nouvelle interface permettra de tracer le parcours des moutons ainsi que les volumes acheminés vers chaque wilaya. Il a rappelé, à ce titre, que le programme global porte sur l’importation d’un million de têtes d’ovins.

M. Oualid a également ajouté que la répartition de ce cheptel a été opérée selon le critère de la densité démographique de chaque région, s’appuyant sur un système automatisé pour l’attribution des quotas aux wilayas, gage d’équité territoriale.

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Le ministre a réaffirmé que l’objectif majeur de cette opération est de mettre les sacrifices à la portée de la bourse des citoyens, en application des directives du président de la République. Il a par ailleurs indiqué que les excédents non réclamés dans certaines wilayas feraient l’objet d’une redistribution en fonction des besoins réels.

Enfin, le ministre a conclu en insistant sur le fait que l’ensemble des dispositions prises obéit à un principe de transparence absolue, grâce à une traçabilité numérique intégrale, de la source jusqu’au consommateur final.

Moutons importés : Grille tarifaire et incitations au paiement électronique

Pour encourager l’inclusion financière, les autorités ont mis en place une tarification dégressive selon le mode de règlement choisi par l’acheteur :

Paiement en espèces (Cash) : 50 000 DA

Paiement par Terminal de Paiement Électronique (TPE) : 49 000 DA

Paiement en ligne (Internet) : 48 000 DA

Pour rappel, la plateforme « Adhahi.dz » avait été initialement conçue par le ministère pour simplifier et fluidifier l’acquisition des bêtes de sacrifice grâce à des procédures numériques allégées. Cette opération s’inscrit en droite ligne avec les orientations du président Abdelmadjid Tebboune, qui avait ordonné l’importation d’un million de têtes de bétail à l’approche de l’Aïd El-Adha, tout en insistant sur la facilitation et la coordination de la logistique.

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Il convient de noter que cette initiative constitue la deuxième expérience du genre en deux ans. L’année dernière, le pays avait déjà eu recours à l’importation de bétail depuis la Roumanie et l’Espagne, bien que des retards logistiques eussent alors empêché d’atteindre la totalité des objectifs quantitatifs initialement annoncés.