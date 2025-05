Moutons importés : Deux bateaux arrivent aujourd’hui au port d’Alger

Ce mardi a marqué une journée significative pour l’approvisionnement en bétail à l’approche de l’Aïd El-Adha. Le port d’Alger a réceptionné un navire en provenance d’Espagne transportant pas moins de 13 000 têtes d’ovins.

Fait notable, un second navire, également chargé d’une quantité importante de moutons importés, est attendu dans la journée en provenance du port de Carthagène (Espagne).

C’est la première fois que le port de la capitale algérienne accueille simultanément deux navires de cette nature.

Dans le même temps, le port de Annaba a vu l’arrivée d’un troisième navire transportant également 13 000 têtes de moutons. Il s’agit du deuxième navire à accoster dans ce port, renforçant ainsi les capacités d’approvisionnement de la région.

Aïd El Adha 2025 : Un dispositif spécial au Port d’Alger pour l’arrivée des moutons importés

En prévision de l’Aïd El Adha, l’Entreprise Portuaire d’Alger a mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer un traitement fluide et rapide de l’arrivée simultanée de ces deux navires chargés de moutons.

En effet, une réunion de coordination cruciale s’est tenue hier, lundi 5 mai 2025, sous la présidence du Directeur Général de l’EPAL, Abdelhamid Boualaâm, afin d’étudier et d’organiser cet accueil particulier.

La rencontre a réuni des représentants du groupe Madar, de l’agent de transit, ainsi que les directeurs opérationnels de l’Entreprise Portuaire d’Alger. L’objectif principal était de garantir une coordination optimale pour le déchargement et l’acheminement des moutons destinés à la célébration de l’Aïd el-Adha.

Lors de cette réunion, le groupe Madar a confirmé sa pleine préparation, assurant que les moyens logistiques et les camions nécessaires sont mobilisés pour le traitement des deux navires, identifiés comme Alviar et Logitrans.

Soucieux d’assurer le bon déroulement de cette opération, le Directeur Général de l’EPAL, a donné des instructions fermes à ses équipes. Il a notamment ordonné la mobilisation de toutes les capacités et ressources de l’entreprise pour le traitement efficace des deux navires dès leur arrivée.

Des mesures spécifiques ont été décidées pour fluidifier le trafic et accélérer le processus. Une voie spéciale sera dédiée aux camions transportant les moutons, et une équipe spéciale, composée d’agents de sécurité et de contrôleurs du port, sera chargée de superviser l’ensemble des opérations d’entrée, de sortie et de chargement des camions, auxquels sera accordée la priorité absolue.

Quand s’achèvera l’opération de vente des moutons importés ?

Les opérations de vente des moutons importés ont commencé dans plusieurs wilayas du pays. D’autres régions prévoient de lancer leurs ventes dans la semaine, selon les informations fournies par l’Agence Presse Service Algérien (APS).

Parmi les wilayas où les ventes sont déjà en cours, on retrouve Tizi Ouzou avec deux points de vente ouverts à Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda, Blida avec 26 points de vente répartis sur son territoire, ainsi que Médéa, Msila et Boumerdès, cette dernière ayant reçu près de 25 000 têtes de bétail importé. D’autres wilayas comme Laghouat, Béjaïa, Djelfa, Jijel, Constantine et Oran ont également démarré les ventes avec un nombre variable de points de vente.

D’autres wilayas se préparent à rejoindre le mouvement. Naâma a déjà reçu une première tranche de 3 200 têtes, tandis qu’Aïn Témouchent attend plus de 11 000 têtes qui seront livrées par lots à partir de mardi. Mostaganem a ouvert les inscriptions pour les ménages à revenu modeste, Tiaret lancera ses ventes ce lundi avec 17 points de vente, et Tissemsilt suivra mardi avec trois points.

Mohamed Batraoui, PDG du groupe public AgroLog, a confirmé que près de 800 points de vente ont été recensés à l’échelle nationale. Le prix a été fixé à 40 000 DA par tête, avec un poids moyen dépassant 45 kg. La répartition des bêtes a été établie en fonction de la densité démographique de chaque wilaya, et des mesures de sécurité ont été mises en place avec l’appui des autorités locales.

Les conditions d’achat varient selon les wilayas, les autorités locales adaptant les modalités en fonction des besoins spécifiques. Les ventes devraient se poursuivre jusqu’au 15 mai, avec une possible extension jusqu’au 25 mai. En parallèle, AgroLog proposera également 10 000 têtes de bétail local dans le cadre d’une stratégie visant à stabiliser le marché et préserver le cheptel national.