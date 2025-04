Moutons en Algérie : Le transfert de ces races vers les wilayas du Nord est strictement interdit

Les services de la wilaya de Ouargla ont annoncé l’interdiction d’introduire des moutons de la race Sidaoun, des bovins de la race Derbani et des buffles africains sur leur territoire. Le transfert de ces animaux vers les wilayas du Nord est également prohibé.

Dans une instruction des autorités locales, proposée par le directeur de l’Agriculture de la wilaya de Ouargla, un contrôle renforcé sera mis en place sur le réseau routier et dans les marchés à bétail.

Si des animaux des races mentionnées sont saisis, ils seront soumis à un inspecteur vétérinaire pour prélèvement d’échantillons de sang et examen vétérinaire, puis dirigés vers l’abattage et l’élimination.

Le wali de Ouargla a chargé plusieurs responsables de veiller à l’application de cette décision, notamment le secrétaire général de la wilaya, le directeur des techniciens et des affaires générales, le directeur des services agricoles, le directeur du commerce et de la promotion des exportations, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le chef de la sûreté de wilaya, ainsi que les chefs de daïras et les présidents des assemblées populaires communales.

Cette mesure, publiée dans le registre des contrats administratifs de la wilaya, prend effet immédiatement.

Focus sur la race Sidaoun : Une espèce de mouton adaptée au Sud, mais interdite au Nord

La race Sidaoun est une variété ovine répandue principalement dans l’extrême sud de l’Algérie, notamment dans les régions désertiques et semi-désertiques. Elle se distingue par sa robustesse et sa capacité à parcourir de longues distances à la recherche de pâturages, une caractéristique essentielle pour survivre dans des environnements arides.

Caractéristiques physiques et performances

Couleurs : Son pelage varie du brun au brun clair, avec des nuances de noir ou des mélanges de brun et blanc.

Poids : Les mâles adultes pèsent entre 45 et 50 kg , tandis que les femelles atteignent 35 à 40 kg .

Adaptation climatique : Résistante à la chaleur et aux conditions difficiles, cette race est particulièrement prisée par les éleveurs du Sud pour sa capacité à survivre avec peu de ressources en eau et en fourrage.

Pourquoi cette interdiction ?

Bien que la race Sidaoun présente des atouts pour les zones sahariennes, les autorités agricoles ont décidé de limiter sa présence dans le Nord du pays. La principale raison est la crainte d’un croisement aléatoire avec les races locales, ce qui pourrait altérer les spécificités génétiques des Sidaoun, réputés pour leur qualité de viande et leur adaptation à des systèmes d’élevage plus intensifs.

De plus, les services vétérinaires redoutent l’introduction de maladies ou de parasites spécifiques aux zones désertiques, qui pourraient perturber l’équilibre sanitaire des cheptels du Nord.

Cette mesure restrictive vise donc à préserver la biodiversité ovine nationale et à éviter toute perturbation des filières d’élevage traditionnelles.