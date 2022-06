Moutons de l’Aïd : la nouvelle stratégie pour casser les prix

Après les dépenses du mois de Ramadan et celles de l’Aïd El-Fitr, le citoyen algérien se trouve face une nouvelle dépense, celle de l’Aïd Al-Adha avec l’achat du mouton pour le sacrifice.

Depuis maintenant des mois, le porte-monnaie du citoyen est touché de plein fouet avec l’augmentation des prix de toutes sortes de produits alimentaires. Et les prix des moutons pour cette année 2022 ne dérogent pas à la règle. En effet, à l’approche de l’Aid El Adha, les citoyens algériens se questionnent quant aux prix du bétail. Le pouvoir d’achat moyen des Algériens étant de plus en plus bas, une telle dépense est très dure à assumer pour beaucoup de familles.

Pour cet Aïd Al-Adha, les ventes sont timides selon de nombreux vendeurs de moutons. Afin des tenter de renverser la balance de l’offre et de la demande, mais aussi de faire baisser les prix du mouton ; la direction du commerce de la wilaya de Bouira en collaboration avec les services vétérinaires de la direction des services agricoles, ont ouvert 49 points de vente répartis sur les 45 communes de la wilaya, et ce après avoir effectué des sorties sur terrain. La mise en place de ces nombreux points de vente de bétail a pour but d’attirer un maximum d’éleveurs de cette wilaya, mais aussi d’attirer les éleveurs d’autres wilayas limitrophes de Bouira.

Vers la mise en place de marchés la Rahma pour cet Aïd Al-Adha

Selon un communiqué datant du 20 mai 2022, le Ministre du Commerce et de la Protection des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur d’organiser des marchés de la rahma spécialement dédiés à la vente de bétail.

« le Ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur concernant l’ouverture et l’organisation de marchés de la rahma à travers le territoire national dédiés à la vente de bétail en coordination avec les services concernés, et ce, en prévision de la célébration de l’Aïd al-Adha ». Peut-on lire sur ce communiqué.

Cette nouvelle mesure avait été instruite au cours de la réunion de coordination qu’avait présidée Kamel Rezig, le 19 mai 2022, en visioconférence, en présence des cadres centraux du Ministère et des directeurs de commerce régionaux de wilayas.