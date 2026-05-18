Moutons de l’Aïd, eau, mines, importations… ce que Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres qui a passé en revue quatre dossiers de fond. La filière pétrochimique, les grands chantiers miniers et portuaires, la gestion de l’eau, et l’approvisionnement en moutons avant l’Aïd El-Adha. Des instructions précises ont été données à chaque secteur concerné.

Industrie pétrochimique : l’Algérie veut réduire sa dépendance aux importations

Le premier dossier portait sur la filière pétrochimique nationale, avec l’objectif clair de réduire les importations de matières premières utilisées dans la fabrication du plastique, en exploitant les ressources que l’Algérie possède déjà.

Tebboune a ordonné d’accélérer la valorisation de ce potentiel et de redoubler d’efforts pour bâtir un tissu industriel complet dans ce domaine, à la hauteur de ce que le pays sait faire dans les hydrocarbures. Ainsi, l’Algérie vise la tête du peloton des pays producteurs de ces matières, à commencer par l’hélium.

Autre décision, la société Fertial se voit confier, à titre exclusif et dans un premier temps, l’exploitation du phosphate concentré. Afin de garder la main sur cette ressource au sein du tissu industriel minier national.

Un million de moutons avant l’Aïd : le ministre de l’Agriculture sous pression

Le ministre de l’Agriculture a confirmé devant le Conseil son engagement à livrer un million de têtes ovines importées, distribuées au moins 48 heures avant l’Aïd El-Adha.

Le président a exigé une exécution sans faille, avec davantage de rigueur et un rythme soutenu jusqu’à la fin de l’opération. Une instruction a par ailleurs été donnée pour interdire l’abattage des femelles importées. Ces dernières doivent être orientées vers l’élevage, dans des espaces dédiés, pour préserver le cheptel national.

Port d’Annaba et phosphate : accélération demandée sur les chantiers

Deux projets liés à l’exploitation des phosphates de Bled El Hadba ont été présentés :

Le quai minier dans le cadre de l’extension du port d’Annaba

dans le cadre de l’extension du port d’Annaba La ligne ferroviaire minière Bled El Hadba – Oued El Kébrit – Port d’Annaba

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau tour de vis sur les importations: pourquoi l’État mobilise l’Institut Pasteur et la gendarmerie ?

Le président a salué les équipes sur le terrain, chargeant le ministre des Travaux publics de transmettre ses encouragements aux travailleurs et aux équipes d’exécution. Il a demandé de maintenir le rythme jusqu’à l’achèvement complet des deux projets. Qui doivent permettre à l’Algérie d’amorcer sa production de phosphates dans les meilleurs délais. Le ministre a également reçu pour instruction de mobiliser toutes les capacités disponibles pour accélérer les travaux d’infrastructure qui conditionnent le démarrage de l’exploitation.

Gestion de l’eau : Tebboune réclame une nouvelle organisation de l’ADE

Le dernier point concernait la situation de l’Algérienne des Eaux (ADE) et la gestion de la ressource hydrique. Le constat, des pertes importantes dans les réseaux de distribution et une organisation à repenser.

Les instructions du président :