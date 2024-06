Moutons de l’Aïd à Alger : ALVIAR annonce l’ouverture de 2 nouveaux points de vente

Le marché des moutons s’est littéralement embrasé à l’approche de l’Aïd Al-Adha. Avec des prix du sacrifice qui atteignent parfois cinq fois le SNMG, les pères de famille n’ont d’autre choix que de se tourner vers des solutions plus “raisonnables”, comme celles proposées par ALVIAR.

Face à cette flambée des prix, l’entreprise publique a ouvert ses portes dès le 8 juin, proposant trois catégories de moutons à des prix oscillant entre 59 000 et 90 000 DA.

Un afflux massif de clients a rapidement submergé le point de vente de Birtouta, provoquant un tel engouement que les forces de l’ordre ont dû fermer la route pour des raisons de sécurité.

Même les candidats au baccalauréat ont eu du mal à se rendre aux centres d’examen à cause de cette affluence record.

C’est pour désengorger le site de Birtouta et répondre au mieux à la demande des citoyens que l’Algérienne des Viandes Rouges a décidé d’ouvrir deux nouveaux points de vente dans la wilaya d’Alger :

Aïn Bénian : situé à l’Office National Interprofessionnel des Légumes et des Viandes (ONILEV), sur la route de Chéraga.

: situé à l’Office National Interprofessionnel des Légumes et des Viandes (ONILEV), sur la route de Chéraga. Baba Ali : à l’Institut Technique des Élevages (ITELV).

ALVIAR ouvre deux nouveaux points de vente à Alger pour fluidifier la vente des moutons

Ces nouveaux espaces permettront aux habitants de ces communes et de leurs environs de s’approvisionner en moutons de l’Aïd dans des conditions plus agréables et plus fluides.

Soucieuse de répondre à la demande croissante, ALVIAR a également prévu un stock important de moutons, avec 10 000 têtes d’ovins déjà réceptionnées et la possibilité d’en acquérir davantage si nécessaire.

En outre, l’entreprise a signé dix conventions avec des comités de services sociaux de différents secteurs pour permettre aux employés de ces secteurs d’acquérir des moutons de l’Aïd par facilité.

Concernant l’évaluation des premières opérations de vente de moutons de l’Aïd qui ont eu lieu samedi dernier, le directeur général de l’Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR) a déclaré : “Effectivement, il y a eu une forte affluence des citoyens au point de vente de Birtouta. Dimanche, nous avons constaté une baisse du nombre de clients. L’organisation des opérations de vente devrait s’améliorer davantage dans les prochains jours.”