Moutons Aïd Al-Adha 2022 : l’ALVIAR casse les prix

Depuis samedi dernier, l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a commencé à vendre le bétail de l’Aïd au niveau national à des prix réduits, variant entre 38 et 70 mille dinars.

Le directeur commercial de l’entreprise algérienne des viandes rouges, Saad Mossaab, a déclaré dans un communiqué : » Le processus de vente moutons de l’Aïd Al-Adha, qui a débuté le samedi 25 juin au niveau de l’entrepôt de l’entreprise et s’étalera jusqu’à la veille de l’Aïd Al-Adha au niveau national, à des prix variant entre 38 et 70 mille dinars, selon le poids et l’âge. »

Il a poursuivi : » Depuis le début de l’opération, la participation a été importante de la part des familles comme des institutions, puisque jusqu’à dimanche un grand nombre de moutons ont été vendus et 30 conventions collectives ont été signées entre l’entreprise et les institutions publiques et privées ».

Les conditions de signature de la convention de vente collective pour les institutions stipulent que le salarié paie 50% du montant du mouton, et l’institution, pour sa part, paie le montant restant, par le biais des services sociaux, en deux versements comme une aide à la réduction des coûts pour les travailleurs des institutions.

Au passage, plusieurs points ont été mise en place à travers le pays, Birtouta (Alger), El Bouni (Annaba), Es Senia (Oran) et deux points dans les wilayas de Bejaia et Ain Mlila.

Des prix qui répondent aux divers segments de la société algérienne

En ce qui concerne le prix du bétail de l’entreprise, qui répond à la demande de divers segments de la société, le responsable a déclaré que le crédit est dû au fait que depuis la fin de l’année dernière, cette institution publique a commencé à préparer l’opération, où le bétail a été achetés auprès d’éleveurs, en bas âge et pris en charge au niveau des centres d’engraissement de l’entreprise.

Il a déclaré à cet égard : « C’est une stratégie de travail qui permet à l’institution de contrôler les prix, que ce soit au mois de Ramadan, lorsque la viande rouge est vendue à des prix étudiés, ou en lien avec le sacrifice de l’Aïd« . Selon cette stratégie en place, l’entreprise a classé le troupeau dont elle dispose, destiné au sacrifice, en cinq catégories selon deux conditions de base liées au poids et à l’âge, son poids variant entre 30 et 90 kg et son âge se situant entre un an (agneau) et deux ans (bélier).

L’entreprise commercialise la première tranche du bétail destiné à l’Aid, qui portent deux points en rouge, ayant deux ans et pesant entre 70 et 90 kg, à 70 000 DA. Vient ensuite la catégorie des 63 000 dinars, qui portent un point rouge, ayant entre 16 et 18 mois et pèsant entre 60 et 70 kg. Quant à la troisième catégorie, qui porte un signe bleu, a moins de 16 mois, et pèse entre 50 et 60 kg, son prix est fixé à 48.000 dinars. Cette dernière a connu une forte demande de la part des citoyens qui viennent acheter.

La quatrième catégorie, qui est marquée en vert, est vendue au prix de 43 000 dinars, et son poids varie entre 40 et 50 kg, et son âge est inférieur à 14 mois.

La santé du bétail est suivi par un processus

En ce qui concerne la santé du bétail commercialisé, le représentant de la société a confirmé que le processus est « contrôlé, et que tout le bétail commercialisé est indemne de maladies, ce qui est confirmé par le certificat sanitaire délivré par les services vétérinaires de la wilaya « .

Mossaab a déclaré que l’acheteur peut laisser le sacrifice dans les écuries de l’entreprise jusqu’à la nuit de l’Aïd avec l’ajout d’un montant symbolique de 1000 dinars, et il a également indiqué que l’entreprise fournit un service d’abattage à ceux qui le souhaitent, avec la mise en place d’un suivi vétérinaire avant et après abattage.