Mouton importés : cette pratique courante chez les Algériens peut les tuer, avertit une vétérinaire

À l’approche de l’Aïd el-Adha, et suite à l’acquisition par de nombreux citoyens de moutons importés environ vingt jours avant le sacrifice, les spécialistes et vétérinaires tirent la sonnette d’alarme sur l’importance d’un entretien spécifique. Ces animaux, bien que de haute qualité, nécessitent une adaptation rigoureuse pour garantir leur santé et leur conformité au sacrifice.

Alimentation : Le danger du pain sec pour le mouton importé

C’est une habitude bien ancrée chez les Algériens : donner du pain sec aux moutons. Pourtant, les experts sont formels : il faut impérativement éviter de donner du pain aux moutons importés.

Contrairement au cheptel local, ces animaux ne sont absolument pas habitués à ce régime dans leur pays d’origine. L’introduction brutale du pain peut provoquer des troubles digestifs graves, voire fatals.

Ainsi, selon cette experte, le régime alimentaire du mouton importé doit reposer sur une transition prudente et structurée pour éviter tout choc métabolique. Elle préconise ainsi de privilégier le foin comme base quotidienne, à raison de deux rations, tout en introduisant le concentré (l’aliment) de manière très graduelle : « il est conseillé de commencer par seulement 100 grammes les premiers jours pour atteindre progressivement la dose de 300 grammes » précise-t-elle.

Enfin, elle souligne une règle d’or nutritionnelle qui consiste à ne jamais donner l’aliment à jeun, mais toujours après que l’animal a consommé son foin.

Santé du mouton importé : les réflexes vétérinaires pour une transition sans risque

La prévention est la clé pour éviter toute mauvaise surprise. Il est fortement conseillé aux acheteurs de procéder aux vaccins et traitements nécessaires dès l’arrivée de l’animal :

Vaccination : Notamment contre l’entérotoxémie.

Traitements : Contre la gale et les parasites internes et externes.

Surveillance : Observez quotidiennement le comportement de l’animal. Au moindre signe de fatigue, de perte d’appétit ou de changement suspect, contactez immédiatement le vétérinaire le plus proche.

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Pour toute assistance, les services de la Direction de l’Agriculture restent mobilisés pour répondre aux interrogations des citoyens.

Aïd el-Adha : comment bien préparer l’espace d’accueil de votre sacrifice ?

Au-delà de l’alimentation, le bien-être de l’animal dépend étroitement de son environnement : il doit être logé dans un espace propre, sécurisé et bénéficiant d’une ventilation naturelle ainsi que d’une exposition au soleil. Pour prévenir les maladies respiratoires et protéger ses articulations, il est essentiel de garnir le sol d’une litière épaisse, composée de foin ou de copeaux de bois, afin de l’isoler de l’humidité et de la dureté du sol.

Enfin, pour préserver sa santé globale, l’animal doit évoluer dans une atmosphère calme, à l’abri du stress et des nuisances sonores excessives.

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Bien que satisfaite de la qualité globale du cheptel importé, la communauté vétérinaire insiste sur le fait que la responsabilité repose désormais sur l’acheteur. En respectant ces consignes de transition alimentaire et d’hygiène, vous garantissez une prestation de qualité pour cette fête sacrée.