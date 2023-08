Moustique tigre en Algérie : communiqué important de l’Institut Pasteur

L’Institut Pasteur d’Algérie a émis un communiqué important à l’attention des citoyens concernant la présence du redoutable moustique tigre dans leurs quartiers. Cette annonce vise à encourager la collaboration de tous pour contrôler la propagation de ce nuisible. Elle insiste sur la nécessité de suivre des mesures préventives afin de réduire sa densité et d’éliminer ses larves.

Afin de lutter contre les zones favorables à la reproduction du moustique tigre, il est primordial que les citoyens agissent de manière responsable. Les mesures à prendre sont simples et efficaces :

Éliminer les lieux où l’eau peut stagner, tels que les petits débris et les vieux pneus.

Retirer les soucoupes sous les pots de fleurs ou remplacer l’eau par du sable humide.

Assurer un bon écoulement des eaux pluviales et des eaux usées en nettoyant régulièrement les gouttières et les canaux d’écoulement.

Couvrir les réservoirs d’eau (citernes, bassins, etc.) avec des moustiquaires ou un tissu léger.

Protéger les piscines inutilisées et vider l’eau des réservoirs ou la traiter (utilisation de Javel ou de pastilles de chlore).

Pour prévenir la prolifération des moustiques adultes, quelques gestes simples peuvent faire la différence :

Élaguer les herbes hautes et les buissons.

Émonder les arbres.

Ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux.

Entretenir soigneusement les jardins.

Signaler la Présence du moustique tigre.

Comment signaler la présence de moustique tigre à l’Institut Pasteur ?

L’Institut Pasteur encourage les citoyens à signaler toute observation de moustique tigre dans leur environnement. Pour ce faire, les démarches sont les suivantes :

Nom et prénom du déclarant.

Adresse complète et nom de la commune concernée.

Photo du moustique capturé, afin de permettre l’identification par les experts en entomologie de l’Institut Pasteur d’Algérie.

Photos des piqûres, le cas échéant.

Afin de simplifier le processus de signalement, l’Institut Pasteur encourage les citoyens à utiliser les plateformes sociales suivantes :

L’Institut Pasteur d’Algérie s’engage à coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le moustique tigre. Toutes les informations recueillies seront transmises aux instances en charge de la surveillance et de la gestion de ce fléau. Cette coopération est essentielle pour mettre en place des actions ciblées et efficaces visant à réduire la présence du moustique tigre et à protéger la population.