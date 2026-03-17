Mourad Oudjit : un retour magistral dans « Kiya » et de nouveaux horizons au théâtre

Après une période d’absence, le comédien Mourad Oudjit signe un retour remarqué à la télévision algérienne dans la série Kiya, réalisée par Oussama Kobi.

Il y incarne le personnage de Doss avec une présence intense qui ne laisse personne indifférent. Fidèle à sa réputation, le comédien livre une interprétation puissante et habitée, où chaque geste et chaque regard semblent porter le poids d’une véritable incarnation.

Depuis le début de sa carrière, Mourad Oudjit a tracé sa propre ligne artistique. Jouer simplement pour apparaître à l’écran ne l’a jamais intéressé. Pour lui, le métier d’interprète dépasse largement la performance technique : il s’agit d’entrer dans la chair d’un personnage, de lui prêter une voix, un souffle, une vérité.

Cette exigence explique la relative rareté de ses apparitions. L’acteur choisit ses rôles avec soin, privilégiant l’intensité et la profondeur d’un personnage à la multiplication des projets. Une démarche qui confirme sa place parmi ces comédiens pour qui chaque rôle doit constituer une expérience artistique totale.

Avec ce retour marquant à la télévision, Mourad Oudjit rappelle qu’il appartient à cette catégorie d’acteurs qui ne se contentent pas de jouer : ils incarnent.

Un parcours construit dans la durée

Ce retour n’est pas le fruit du hasard. Il s’inscrit dans un parcours long et exigeant, façonné patiemment au fil des années. Bien avant son apparition dans Kiya, l’acteur a construit son expérience aux côtés de réalisateurs et de metteurs en scène de renom en Algérie et à l’étranger.

Ces collaborations ont nourri sa vision exigeante du métier et affiné son art de l’interprétation. Au contact de grandes figures de la scène et de l’écran, il a développé cette capacité rare à habiter pleinement ses personnages, leur donnant une profondeur et une vérité singulières.

Derrière l’évidence de son talent aujourd’hui reconnu se cache ainsi un travail de longue haleine, fait de rencontres artistiques déterminantes, de rigueur et d’une passion intacte pour l’art d’incarner.

Une présence marquante sur scène et à l’écran

Parallèlement à son travail à l’écran, Mourad Oudjit poursuit une carrière solide au théâtre. Il est notamment à l’affiche de la pièce Divorce sans mariage, mise en scène par Walid Bouchebah. Le spectacle a rencontré un succès notable, participant à trois éditions consécutives du Festival d’Avignon en 2016, 2017 et 2018, avant d’être présenté en tournée en France, au Canada et à Tunis. À ce jour, la pièce totalise plus de 800 représentations.

Au cinéma, l’acteur s’est également illustré dans plusieurs productions marquantes, parmi lesquelles Le Sang des loups réalisé par Amar Sifodil, Mostefa Ben Boulaïd de Ahmed Rachedi, Héliopolis de Djaffar Gacem, ainsi que Abou Leïla de Amin Sidi-Boumédiène.

À la télévision, il s’est notamment fait remarquer dans la série Hab Mlouk, diffusée en 2022.

Une nouvelle aventure théâtrale en préparation

La passion du théâtre continue d’animer Mourad Oudjit, qui s’engage aujourd’hui dans une nouvelle aventure de création avec le projet Mûr, une œuvre théâtrale écrite par le metteur en scène Walid Bouchebah.

Pour cette création, il retrouve Fodil Assoul, compagnon de route depuis leurs années de formation à l’Institut National Supérieur des Métiers des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel, où ils se sont rencontrés en 2006. Cette collaboration s’inscrit dans une fidélité artistique construite au fil des années, nourrie par une vision commune du théâtre comme espace d’exploration humaine et de recherche scénique.

Mûr se présente comme une création originale dans laquelle l’écriture de Walid Bouchebah interroge les trajectoires humaines, les frontières visibles et invisibles qui traversent les individus, ainsi que les chemins possibles vers la transformation.

Le projet entrera prochainement en résidence de création entre Marseille et Alger, avec une première présentation publique envisagée à l’horizon 2027.

Cette nouvelle étape artistique traduit une volonté de construire un dialogue scénique entre les deux rives de la Méditerranée, dans une dynamique de création contemporaine et de transmission artistique.

Avec ce retour sur le petit écran et des projets scéniques en pleine gestation, Mourad Oudjit confirme plus que jamais son statut d’interprète singulier, guidé par une exigence rare et une passion profonde pour l’art de donner vie aux personnages.