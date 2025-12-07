Mourad Guerbas en concert au Zénith pour Yennayer 2976 : retour sur la carrière d’un artiste marquant

Le 10 janvier 2026 à 20h, le chanteur Algérien d’expression Kabyle Mourad Guerbas montera pour la première fois sur la scène du Zénith Paris La Villette, pour un spectacle très attendu dans le cadre de la célébration du Nouvel An berbère, Yennayer 2976.

Après des années de succès sur les scènes de fête, galas et concerts en France, en Algérie et ailleurs, ce concert marque une étape majeure de sa carrière qui a débuté en 2001 .

Originaire de Tamazirt (dans la région d’Irdjen) de la wilaya de Tizi Ouzou, Mourad Guerbas s’initie très tôt à la musique et monte sur scène dès l’âge de 14 ans, participant à des galas et fêtes locales.

Sa première cassette est sortie en 2001, sous le nom de « Ekker a Tuzyinte Anruh » posant les bases d’un style qui lui est propre : un mélange de musique kabyle traditionnelle, de rythmes festifs et d’influences modernes.

En 2005, il connaît un tournant décisif avec l’album « Je pense à toi je pense », distribué par le label IZEM. Ce disque lui offre une visibilité forte, notamment auprès de la jeunesse kabyle, et marque son entrée dans la notoriété.

Il enchaîne par la suite avec d’autres œuvres marquantes, dont l’album « Que des promesses », qui séduit par sa richesse musicale. L’artiste navigue entre chansons sentimentales, titres festifs et morceaux inspirés du chaâbi ou du hawzi, créant ainsi une identité musicale propre.

Sa capacité à faire danser comme à émouvoir lui vaut rapidement une notoriété importante au sein de la diaspora kabyle, notamment en France où il effectue de nombreux galas et soirées.

Un artiste de scène apprécié pour son énergie et sa proximité

Au-delà des studios, Mourad Guerbas est avant tout un artiste de scène. Connu pour sa générosité et sa proximité avec son public, il anime depuis plus de deux décennies des concerts, mariages, galas et grands événements culturels.

Son sens du spectacle et sa présence charismatique font de chacune de ses apparitions un moment de fête très attendu. Ses clips récents, ainsi que certaines chansons ayant rencontré un fort succès en ligne, témoignent d’un artiste capable de se renouveler tout en restant fidèle à ses racines.

Parmi les moments forts du parcours de Mourad Guerbas, le succès de la chanson “Tassedda Inou” occupe une place particulière.

Ce titre, devenu l’un de ses plus grands succès, a touché un public très large grâce à son mélange de nostalgie, d’émotion et de modernité. Avec une mélodie entraînante et des paroles qui évoquent l’amour, l’attachement et la sensibilité kabyle, la chanson a rapidement circulé dans les mariages, les fêtes familiales, les playlists kabyles, mais aussi sur les réseaux sociaux.

“Tassedda Inou” a permis à Mourad Guerbas de renforcer sa popularité auprès de la jeune génération, tout en consolidant son image de chanteur capable de créer des tubes populaires et intemporels.



Un Zénith comme nouveau chapitre

C’est dans ce contexte d’une carrière riche et solide que s’inscrit aujourd’hui son tout premier Zénith de Paris. Un moment que l’artiste prépare avec intensité, détermination et émotion, avec à ses côtés trois producteurs de renommée, à savoir : Akfadou Production, Alliche Events, et L’OS Production.

À l’occasion d’une rencontre avec les médias, Mourad Guerbas a partagé avec Algérie360 l’état d’esprit dans lequel il aborde ce défi artistique d’envergure : : « Je suis très fier et très impatient de faire mon premier Zénith. C’est la première fois, et j’espère être à la hauteur de mon public. »

Pour lui, il ne s’agit pas d’un simple concert mais d’une véritable fête culturelle, pensée en hommage au Nouvel An amazigh : « Ça va être une grande fête grandiose, avec plusieurs surprises. On va fêter Yennayer ensemble. »

Optimiste et tourné vers l’avenir, l’artiste espère que ce concert marquera le début d’une nouvelle dynamique dans sa carrière : « J’espère que c’est le début de plusieurs Zéniths. »

Informations pratiques

Le concert de Mourad Guerbas se déroulera le 10 janvier 2026 à 20h au Zénith Paris – La Villette, dans le cadre de la célébration de Yennayer 2976, le Nouvel An amazigh. Les organisateurs annoncent déjà une affluence importante pour cet événement festif attendu par la communauté kabyle et amazighe de France. Pour toute information supplémentaire concernant la soirée, une infoline est mise à la disposition du public au 01 69 86 07 05.