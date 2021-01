Mounia Benfeghoul s’excuse auprès des Algériens

Suite à la vague d’indignation qui a rapidement viré aux insultes et aux déclarations haineuses qui visaient l’actrice Mounia Benfeghoul en fin de l’année 2020, cette dernière a tenu s’expliquer à propos de toute cette affaire en ce début de la nouvelle année, via une vidéo qu’elle avait partagée.

En effet, L’actrice et présentatrice qui avait suscité la colère de plusieurs internautes en fin de l’année 2020 à cause de ses déclarations jugées insultantes envers les hommes, faites après l’assassinat de la jeune Shaima, avait également enregistré une vidéo ou elle avait tenu à » présenter ses excuses à tous ceux qu’elle aurait pu blesser avec ses propos ».

Une nouvelle année, un nouveau départ

Dans le début de sa vidéo, l’actrice a expliqué que « cette année 2021 commence mal, elle commence avec un décès « , suite a cela, l’actrice qui paraissait être très émue, avait tenté d’expliquer que ses propos avaient été mal interprétés par beaucoup de gens et par beaucoup de pages sur les réseaux sociaux, et que son but était loin de blesser qui que ce soit.

Par ailleurs, l’actrice a rappelé qu’elle était issue d’un quartier populaire, et qu’elle était la fille de Bab El Oued et qu’elle appartenait à la classe populaire algérienne. » Je suis né et j’ai grandi à Bab El Oued, mes parent sont algériens, je suis marié à un Algérien, mes meilleurs amis sont algériens, il est inconcevable qu’après tous cela j’ose insulter le peuple Algérien « .

« Mes propos n’étaient pas destinés à tous les Algériens, mais justes pour quelques-uns » a-t-elle ajouté, des propos qu’elle avait d’ailleurs tenu « car elle était très touché par ce qui a été fait à la jeune Chaima », ce qui l’avait poussé à émettre des déclarations spontanées et irréfléchies.

Mounia Benfaghoul, qui a été la cible d’une vague d’insulte et de haine à travers les réseaux sociaux en octobre dernier, avait clôturé sa vidéo en souhaitant une bonne nouvelle année pour tous les Algériens.