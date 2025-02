Motsepe envoie une lettre à Sadi juste après le verdict du TAS

Quelques heures après la tombée du verdict du TAS de Lausanne, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a adressé une lettre à Walid Sadi. Il l’a félicité après avoir été réélu à la tête de la Fédération algérienne de football.

Walid Sadi a été réélu président de la Fédération algérienne de football mardi dernier pour le nouveau mandat olympique 2025-2029. Ce n’était pas une surprise puisqu’il était seul candidat lors de l’Assemblée générale élective ordinaire, qui a eu lieu au Cercle militaire de Beni Messous.

Plus de 48 heures après avoir été réélu à la tête de la FAF, Sadi a reçu une lettre du président de la Confédération africaine de football. Une lettre qui est parvenue au secrétariat de l’Instance fédérale quelques heures après la tombée du verdict du Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, qui a tranché, rappelons-le, en faveur du camp algérien, l’USMA et la FAF, contre la Fédération royale marocaine de football et la CAF dans l’affaire USMA-RS Berkane.

Motsepe félicite Sadi

En effet, le premier responsable à l’Instance africaine a félicité Walid Sadi après avoir été réélu président de la FAF. « Cher frère Walid, mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de la Fédération algérienne de football. Votre élection témoigne de la confiance que les membres placent en votre leadership. Je vous prie de transmettre mes félicitations aux membres du comité exécutif qui ont été élus à vos côtés », lit-on au début de sa lettre.

Et d’ajouter : « Le football algérien et africain a la chance et l’honneur de pouvoir compter sur vos compétences et votre dévouement. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour faire du football en Algérie et en Afrique un modèle de réussite et de progrès à l’échelle mondiale.”

« Je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver au Caire lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF », a-t-il conclu.

Infantino a déjà envoyé une lettre de félicitation

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était le premier à avoir félicité Walid Sadi pour sa réélection à la présidence de la FAF. « Monsieur le président, veuillez accepter mes salutations les plus chaleureuses et mes plus sincères félicitations pour votre réélection à la présidence de la Fédération algérienne de football », a-t-il écrit.

« Je saisis aussi cette occasion pour vous remercier pour tous vos efforts, votre travail et votre importante contribution du développement du sport et à la promotion de ses valeurs en Algérie et en Afrique », a-t-il ajouté.

« En vous adressant, ainsi qu’à votre équipe, mes meilleurs vœux de réussite pour ce nouveau mandat et de succès pour tous les défis qui vous attendent. Je me réjouis, cher président, de continuer à travailler avec vous pour la croissance et la prospérité du football en Algérie dans les années à venir », a-t-il conclu.