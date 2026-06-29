Motos : une nouvelle interdiction de circulation entre en vigueur dans cette wilaya

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont annoncé l’entrée en vigueur de quatre nouveaux arrêtés wilayaux régissant la circulation et certaines activités sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Applicables depuis leur publication officielle le 22 juin 2026, ces mesures visent à renforcer l’ordre public et la sécurité réglementaire.

Le premier arrêté, portant le numéro 3310, instaure l’interdiction formelle de circulation pour toutes les motos durant la période nocturne, précisément de 22h00 jusqu’à 07h00 du matin, sur l’ensemble du réseau routier d’Oran. Toute infraction à cette règle entraînera la mise en fourrière immédiate du véhicule pour une durée de 15 jours, une peine qui sera doublée en cas de récidive.

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Par ailleurs, l’arrêté numéro 3312 cible le transport terrestre des bateaux de plaisance, désormais interdit la nuit entre 20h00 et 06h00 du matin. Les contrevenants verront leur embarcation saisie et placée en fourrière pendant 30 jours, en plus des sanctions légales prévues.

Encadrement du transport et fermeture de l’île Paloma

Dans le cadre de la lutte contre les trafics, l’arrêté wilayal numéro 3311 interdit strictement le transport de câbles et de débris de cuivre à travers le territoire de la wilaya, exposant les contrevenants à de lourdes sanctions pénales.

Enfin, l’arrêté numéro 3313 interdit temporairement toutes formes d’activités, de rassemblements et de manifestations en mer ainsi que sur la plage de la célèbre île Paloma, située au large de la commune de Bousfer.

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La police d’Oran a appelé l’ensemble des citoyens et des usagers de la route à se conformer strictement à ces nouvelles directives pour s’éviter des poursuites administratives et judiciaires.

Élections législatives : mesures et restrictions

En parallèle, la Gendarmerie nationale a annoncé la mise en place de mesures de sécurité préventives à l’échelle nationale, en prévision du scrutin pour les élections législatives fixé au 2 juillet prochain.

Selon une note d’information publiée sur la plateforme officielle d’information routière « Tariki », la circulation de certains types de véhicules lourds sera temporairement suspendue. Cette interdiction de circuler concerne spécifiquement les camions de transport de marchandises ainsi que les camions de transport de carburant.

La restriction s’étalera sur une période précise, allant du 1er juillet prochain à minuit (00h00) jusqu’au 3 juillet à 05h00 du matin, afin de fluidifier le trafic et de sécuriser les accès aux centres de vote.

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