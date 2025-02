Motos « Made in Algeria » : Tebboune débloque l’agrément de VMS Industrie

Après plus de deux ans d’attente, l’entreprise VMS Industrie, spécialisée dans la construction de motocycles, a finalement obtenu son agrément de constructeur le mercredi 13 février.

« Cette annonce marque un tournant significatif pour l’entreprise, leader algérien dans le secteur de la fabrication et de la distribution de motocycles », a déclaré le directeur général de VMS Industrie, Abdelkrim Saïgh, au quotidien El Moudjahid.

Saïgh a souligné l’importance du soutien gouvernemental dans la levée des obstacles qui entravaient l’activité de l’entreprise. « Nous avons souffert depuis de nombreuses années, particulièrement durant les derniers mois, d’un blocage insupportable, d’autant plus que nous avions des charges importantes et les salaires de plus de 600 employés à gérer », a-t-il précisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Elle produira du sucre 100 % made in Algeria… L’usine Tafadis relance son activité en mars 2025

La demande d’agrément de VMS Industrie était restée lettre morte suite à la publication du nouveau cahier des charges relatif à la construction automobile. Ce blocage administratif avait contraint l’entreprise à suspendre sa production, faute d’agrément et d’autorisation d’importer les composants nécessaires à la fabrication de ses motocycles.

VMS Industrie obtient le feu vert pour produire des motos en Algérie

Les conséquences de cette situation ont été dramatiques pour les centaines de travailleurs de VMS Industrie, qui ont perdu leur emploi. L’entreprise, quant à elle, a vu son activité paralysée, mettant en péril son avenir et sa contribution à l’économie locale.

Saighi a exprimé sa gratitude envers le président Tebboune, soulignant que son intervention a été déterminante pour la survie de l’entreprise : « L’intervention directe du Président Tebboune a été cruciale pour obtenir l’agrément définitif permettant à VMS Industrie de se lancer pleinement dans la production de motos ».

🟢 À LIRE AUSSI : Un brevet algérien qui s’impose : le nettoyage moteur sans démontage devient une réalité

L’usine de VMS Industrie, située dans la zone industrielle de Larbaâ, Toudja, wilaya de Béjaïa, prévoit une capacité de production de 70 000 unités d’ici 2025. L’agrément autorise VMS à construire différents types de motocycles, qu’ils soient à deux, trois ou quatre roues, renforçant ainsi sa position sur le marché.

VMS Industrie : un acteur majeur pour le développement de l’industrie mécanique en Algérie

Outre la relance de sa production, VMS Industrie ambitionne de contribuer au développement de l’industrie mécanique en Algérie et de valoriser la production nationale.

M. Saïgh a également évoqué les projets d’exportation de l’entreprise vers plusieurs pays d’Afrique, une initiative qui vise à renforcer la position de VMS Industrie sur le marché régional et à promouvoir l’image de l’Algérie comme acteur clé dans l’industrie mécanique à l’échelle continentale.

L’entreprise mise sur la qualité et la durabilité de ses produits, en offrant une garantie de 15 mois ou 8 000 kilomètres. Un engagement fort qui devrait rassurer les consommateurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie auto : l’Allemand Volkswagen sera-t-il le prochain à implanter une usine en Algérie?

VMS rejoint ainsi les deux autres constructeurs de motocycles agréés en Algérie : la marque taïwanaise SYM, basée à Sétif, et l’entreprise publique CYCMA. Cette concurrence stimulera l’innovation et la qualité des produits, au bénéfice des consommateurs algériens.

La relance de VMS Industrie est une excellente nouvelle pour l’industrie du motocycle en Algérie. Elle témoigne du dynamisme du secteur et de la volonté du gouvernement de soutenir les entreprises locales. Avec une production diversifiée, des ambitions d’exportation et une garantie de qualité, VMS Industrie a toutes les cartes en main pour devenir un acteur majeur du marché africain.