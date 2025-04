Mot de passe BaridiMob oublié ? 3 étapes pour le récupérer facilement

Algérie Poste a récemment rappelé à ses utilisateurs la démarche à suivre pour récupérer leur mot de passe oublié sur l’application BaridiMob.

Cette procédure est accessible facilement en ligne, permettant à chaque utilisateur de retrouver l’accès à ses services bancaires sans complications. Découvrez les étapes à suivre pour ne plus jamais perdre l’accès à votre compte !

Algérie Poste : comment réinitialiser le mot de passe BaridiMob ?

Vous avez oublié le mot de passe de votre application BaridiMob ? Pas de panique ! Algérie Poste a récemment rappelé les étapes simples à suivre pour réinitialiser votre mot de passe et accéder à nouveau à vos services en toute sécurité.

L’application BaridiMob offre une interface intuitive qui permet aux usagers de reprendre l’accès à leur compte en quelques minutes. En cas d’oubli, il suffit de suivre trois étapes :

Cliquez sur “Réinitialiser le mot de passe” dans l’application BaridiMob. Saisissez le numéro de votre carte Edahabia ainsi que sa date d’expiration. Entrez le numéro de téléphone lié à votre carte.

Une fois ces informations validées, vous pourrez choisir un nouveau mot de passe. Ce processus rapide et sécurisé vous permet de reprendre le contrôle de votre compte sans avoir à vous déplacer.

Carte Edahabia : j’ai oublié mon code PIN, que faire ?

Le code PIN de la carte Edahabia est indispensable pour accéder aux retraits d’argent et autres opérations sécurisées via les Guichets Automatiques Bancaires (GAB). Pourtant, il arrive à tout le monde d’oublier ce précieux code. Pour éviter le stress et les complications, Algérie Poste met à disposition de ses clients plusieurs solutions simples pour le récupérer.

En cas de perte ou d’oubli du code PIN, il n’est pas nécessaire de bloquer ou remplacer sa carte. Algérie Poste propose trois moyens fiables pour obtenir une réimpression du même code PIN.

1. Depuis l’application BaridiMob

La solution la plus rapide consiste à utiliser l’application mobile BaridiMob. Une fois connecté, il suffit d’accéder à la section dédiée aux demandes de code PIN, puis de choisir l’option de réimpression.

Le code est ensuite envoyé par voie postale à l’adresse du titulaire.

2. Via le portail ECCP

Tout comme l’application BaridiMob, le portail ECCP d’Algérie Poste offre la même fonctionnalité. En quelques clics, depuis l’espace client, il est possible de faire une demande de réédition du code PIN.

Là encore, le code reste inchangé, garantissant ainsi continuité et sécurité.

3. Directement en bureau de poste

Enfin, les clients qui le souhaitent peuvent effectuer la demande en présentiel. Il suffit de se rendre au bureau de poste le plus proche muni des documents suivants :

Une pièce d’identité en cours de validité ;

Une copie de la carte Edahabia ;

Une demande manuscrite précisant la raison de la réédition (perte ou oubli).

Le dossier est ensuite transmis au Centre National des Chèques Postaux (CNCP) pour traitement.

Il est à noter que la particularité de cette réédition est qu’elle ne génère pas un nouveau code PIN, mais renvoie le même que celui attribué initialement. Que ce soit via l’application BaridiMob, ECCP ou au bureau de poste.