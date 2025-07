Mostra de Venise 2025 : le film « Roqia » du réalisateur algérien Yanis Koussim en compétition

La 82ᵉ édition de la Mostra de Venise est attendue du 27 août au 6 septembre prochain pour faire briller le septième art au cœur de l’été. Deux semaines où le monde du cinéma promet de livrer de belles émotions à travers des films et des réalisations issus des quatre coins du globe.

La direction artistique de cet événement international a dévoilé les films qui ouvriront le bal, mais aussi la sélection officielle des réalisations en compétition. Cette année, deux Lions d’or d’honneur seront décernés à une actrice pour acteur pour rendre hommage à l’ensemble de sa carrière.

Les sept longs-métrages en compétition à la 40ᵉ semaine internationale de la critique de cinéma concourent pour le grand prix IWONDERFULL, décerné par un jury international au meilleur film en compétition d’une valeur de 10 000 euros, le Prix du Public du Film Club, décerné par le public du théâtre d’une valeur de 3 000 euros, et le prix Luciano Sovena du meilleur producteur indépendant.

Rappelons, la Mostra de Venise est divisée en plusieurs sections, et le Lion d’or est le prix principal attribué aux films de la compétition officielle.

Le cinéma algérien prend part de la Mostra de Venise 2025 : Roqia de Yanis Koussim en lice

L’Algérie sera présente cette année à ce rendez-vous incontournable du cinéma international. Et ce, grâce à la participation du réalisateur algérien Yanis Koussim. Son film « Roqia » figure dans la liste des sept longs-métrages en compétition dans la sélection officielle.

Roqia est un thriller horrifique qui plonge les spectateurs dans deux histoires entremêlées à des époques différentes. En 1993, Ahmed perd sa mémoire en se réveillant après un accident de voiture. De retour dans son village natal, tout lui est étrange : sa femme, ses enfants et même sa maison. Chaque nuit, des bruits étranges et des voix inconnues le tourmentent.

Parallèlement, à une autre époque, le film suit le quotidien d’un Raqi, un vieil homme aux prises avec la maladie d’Alzheimer. Son état de santé et la perte de l’un de ses doigts sont liés à un mal mystérieux. Le film, avec au casting AKram Djeghim, Hanaa Mansour, Krimo Derradji et Lydia Hani, tisse ensemble ces deux époques et ces deux personnages pour créer une histoire d’horreur où le passé et le présent sont liés par des événements mystérieux.

Qui est Yanis Koussim ?

Yanis Koussim, né à Sétif en 1977, est formé à la Frémis. Il est connu pour plusieurs courts-métrages remarqués. Dont, « Khouya » qui a été primé aux festivals de Locarno et d’Amiens et a été sélectionné également à Clermont-Ferrand.

Ce réalisateur a aussi contribué à la réalisation du documentaire « Un été à Alger« , présenté pour la première fois au Palais de Tokyo. Il a aussi coécrit les scénarios de « A mon âge, je me cache encore pour fumer » de Rayhana Obermayer et de « L’Algérie mon amour » de Lotfi Bouchouchi.

Enfin, il est l’un des fondateurs du « Plateau19« , un collectif de cinéastes dont l’objectif est de soutenir le cinéma indépendant en Algérie.

