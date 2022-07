Mostra de Venise 2022 : un film algérien sélectionné

Venise, cette ville de sérénité provoque l’émerveillement à chaque fois qu’on s’y rend. Y compris par ses festivals internationaux. En effet, cette ville italienne se prépare aujourd’hui pour accueillir la 79e édition du festival international du film, baptisé la « Mostra de Venise ».

Cet évènement international du cinéma, est le plus ancien festival, organisé chaque année pour présenter une panoplie de films sous trois catégories. Notamment, La compétition récompensée par le Lion d’or, Les Hors compétitions et le Orizzonti qui accueille, chaque édition, une trentaine de films. Par ailleurs, pour cette année, ce festival international sera organisé entre le 31 aout et le 10 septembre 2022.

Mostra de Venise 2022 : un film algérien en compétition

Comme cité précédemment, ce festival international met en compétition une sélection de films pour décerner au lauréat le prix principal du Lion d’Or. Cependant, parmi les sections indépendantes de cet évènement, figure les « Venise days ». Une section spéciale s’inscrivant dans le cadre des journées d’auteurs. Le prix du « Venise days Awards » sera attribué au lauréat, à l’issu de ses journées. Accompagné d’une récompense financière allant jusqu’à 20000 euros.

Pour cette année, les journées d’auteurs – Venise days mettent en compétition dix longs métrages. Parmi lesquels figure un grand film de réalisation algérienne. Il est question de « Al Akhira- la dernière reine » réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad et produit par leur boite « Taj Intaj ».

« Al Akhira- la dernière reine », le premier long métrage de fiction algérien

Ce long métrage, tant attendu, compte révolutionner le cinéma algérien en proposant pour la première fois un drame en costume. Par le biais de cette œuvre, les réalisateurs retracent la vie de la reine Zaphira. Et dessinent Alger à l’époque des premiers Ottomans et l’arrivée des espagnols.

Quelques séquence de ce long métrage, en cours de réalisation à l’époque, ont été dévoilées en Mars derniers. Et ce, lors de l’évènement annuel d’incubation des projets et des talents, organisé par le Doha Film Institut. Par ailleurs, il convient de rappeler le combat muni par l’équipe de réalisation de ce film. Car en effet, ce dernier a été tourné dans des conditions strictes. Et a été perturbé par les conditions sanitaires du pays et la propagation du Covid-19.