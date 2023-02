Mostaganem : un sorcier arrêté à son domicile

Les services de sécurité de la wilaya de Mostaganem ont arrêté un sorcier. Ce dernier exerce la sorcellerie au niveau de son domicile situé dans la commune de Sidi Ali. En effet, tout a commencé lorsqu’une voiture, dont la plaque d’immatriculation comportait le numéro indicatif de la wilaya de Tissemsilt (38), a attiré l’attention d’une patrouille de la police.

De ce fait, l’opération de perquisition de la voiture, objet de soupçons, par les agents de la police a permis de découvrir près de 90 talismans. En effet, ces objets ont été retrouvés en possession d’un homme qui était avec deux autres personnes à bord du même véhicule. Dans le détail, ces talismans sont utilisés dans les rituels de la sorcellerie.

Mostaganem : le sorcier sera déféré devant le tribunal de Sidi Ali

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone El Khabar, le domicile du sorcier a été perquisitionné par les agents de police. Et ce, suite à la saisie des objets qui étaient en possession de l’homme suspect près de la maison du sorcier. En effet, les services responsables ont effectué toutes les procédures réglementaires conformément à la loi et ont notifié le procureur de la République.

De ce fait, de grandes quantités de talismans et de gri-gri ont été retrouvés au sein de la maison de l’accusé. Ainsi que trois livres sur la magie et ses méthodes. On notera également que les services responsables ont mis la main sur deux armes à feu. La première arme était d’un calibre de 7.65 mm et 8 cartouches du même calibre (7.65 mm).

Sachant que la deuxième arme correspond à un fusil de chasse. En entamant les investigations, il s’est avéré que le sorcier ne possédait aucun permis de possession d’armes. La même source médiatique a fait savoir que l’accusé qui est âgé de 57 ans sera déféré devant le tribunal de Sidi Ali à Mostaganem. Et ce, après avoir effectué toutes les procédures réglementaires.