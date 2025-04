Saisie record de 1,65 million de comprimés d’ecstasy à une valeur de 400 milliards centimes

Dans une opération d’envergure sans précédent, la Police de Mostaganem a saisi une cargaison record de 1,65 million de comprimés d’ecstasy, d’une valeur estimée à plus de 400 milliards de centimes. Cette marchandise illicite était transportée à bord d’un camion en provenance du port de Marseille, en France.

Selon les autorités, cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifiés de lutte contre le crime organisé transfrontalier. Après un travail de renseignement minutieux, les services de sécurité ont détecté une cargaison suspecte de drogue dure acheminée via le port de Mostaganem. Grâce à la coordination entre la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), la Police des Frontières Maritimes et les services des Douanes, la cargaison a été interceptée. L’inspection du camion par un scanner à rayons X a permis de révéler la cache sophistiquée où étaient dissimulés les comprimés dans des cavités aménagées dans la structure du véhicule.

Cette opération s’agit de la plus importante saisie de ce type de stupéfiants jamais réalisée sur le continent africain. L’opération a également permis de démanteler un réseau international structuré, spécialisé dans le trafic de drogue entre le Maroc et la France, opérant via le territoire algérien.

Un réseau international démantelé

Les investigations menées par les services de la sécurité nationale ont conduit à l’arrestation de neuf individus impliqués dans ce réseau criminel transfrontalier. Les interpellations ont eu lieu dans différentes wilayas : Blida, Tipaza et Alger.

Les forces de l’ordre ont également saisi quatre véhicules de différents modèles, d’importantes sommes d’argent en dinars algériens, ainsi que des devises étrangères issues des activités criminelles du réseau.

Des chefs d’accusation lourds

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République pour une série de chefs d’inculpation, notamment :

Trafic international de drogues au sein d’une organisation criminelle transnationale,



Blanchiment d’argent ,



Contrefaçon et usage de faux dans des dossiers commerciaux,



Mise en danger de l’économie nationale et de la santé publique .



Les autorités ont souligné que ce type de trafic représente une menace majeure pour l’économie algérienne ainsi que pour la sécurité sanitaire de la population.

Cette opération marque une avancée significative dans le démantèlement des réseaux criminels opérant entre l’Europe et l’Afrique du Nord.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires et de neutraliser d’autres membres actifs de ce réseau international.