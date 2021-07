Mostaganem : la vaccination obligatoire pour accéder aux mosquées

Les services de la wilaya de Mostaganem, à leur tête le wali Aissa Boulahya, ont pris une série de décisions visant à endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus dans le territoire de la wilaya.

Le wali Aissa Boulahya a présidé ce dimanche une réunion, durant laquelle le directeur de la Santé a présenté un exposé détaillé sur la situation épidémiologique dans la wilaya, considérée inquiétante au vu de la hausse des contaminations dans plusieurs hôpitaux », indique le communiqué des services de la wilaya.

À l’issue de la réunion, plusieurs décisions ont été prises, dont l’obligation de la vaccination pour accéder à plusieurs endroits, notamment les mosquées et les administrations. Il s’agit donc, en premier lieu, de la poursuite de la campagne de vaccination et son élargissement dans les lieux publics et les sales omnisports dédiées à la vaccination.

Pass vaccinal pour accéder aux mosquées

Ensuite, le communiqué indique que les fonctionnaires n’ayant pas pris le vaccin contre le coronavirus seront interdit d’accéder aux administrations. La même mesure a été également décidée pour l’accès aux mosquées.

« Interdictions d’entrée aux mosquées pour les personnes non vaccinées avec le respect strict des mesures du protocole sanitaire », lit-on dans le communiqué.

À côté de cela, la wilaya de Mostaganem a décidé « d’interdire les chaises et les tables dans les restaurants et les cafés en optant pour les consommations à emporter ».