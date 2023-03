Mostaganem : la protection civile réalise le rêve de Youcef un garçon handicapé

Le directeur général de la Protection Civile, le colonel Boualam Boughlef, a réalisé un rêve très cher à un jeune garçon nommé Youcef. En effet, ce dernier, qui est en situation de handicap, a toujours eu une passion pour la Protection Civile et rêvait de porter l’uniforme de cette institution.

C’est ainsi que le colonel Boughlef a décidé de prendre les choses en main en organisant une journée spéciale pour Youcef. Le petit garçon a ainsi pu porter l’uniforme de la Protection Civile dans la wilaya de Mostaganem et découvrir le quotidien de ces professionnels qui travaillent sans relâche pour protéger les citoyens. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte la page Facebook officielle de la Protection civile.

Les internautes réagissent à cette initiative

Cette initiative a été saluée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Ceux-ci ont exprimé leur admiration pour le geste du directeur général de la Protection Civile. En effet, cette action témoigne un grand sens d’empathie et de générosité. Ainsi que d’une volonté de faire plaisir à un jeune garçon qui traverse des difficultés au quotidien.

En outre, cette journée spéciale a également permis de sensibiliser le public par rapport à l’importance de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. En effet, Youcef a pu montrer qu’il était capable de réaliser ses rêves malgré ses difficultés, et que sa passion pour la Protection Civile était une source de motivation et d’inspiration pour lui.

Finalement, l’initiative du colonel Boughlef a permis de réaliser un rêve pour un jeune garçon en situation de handicap, mais elle a également suscité une réflexion sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Nous pouvons tous apprendre de cette expérience et continuer à travailler ensemble pour créer une société plus inclusive et respectueuse des différences.