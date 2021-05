Mosquées révélées par des tempêtes de sable: la véracité des images contestées

Il y a de cela quelques semaines, deux photographies illustrant deux bâtiments anciens et accompagnées d’une description prétendant que ces édifices ont récemment été révélés par une tempête de sable ont secoué les internautes algériens qui ont vu dans ces photos une découverte architecturale et archéologique exceptionnelle.

Ces deux images ont été massivement partagées par les utilisateurs des réseaux sociaux notamment Twitter et a été identifié par ces derniers comme étant une mosquée du sud saharien algérien datant du XIIe siècle après Jésus-Christ. Les deux images montrent un ancien bâtiment au milieu du désert sur le quel on peut lire « tempête de sable révèle une mosquée datant du VIe siècle de l’Hégire dans le désert algérien dans un village vieux de plus de 800 ans ».

L’équipe d’enquête de l’Agence France-Presse (AFP) a révélé que ces allégations sont fausses, car la mosquée ne date pas de cette période et une tempête de sable ne l’a pas révélée. Selon l’organisation qui entreprend sa restauration, la construction de cette mosquée date seulement du mois dernier.

L’édifice de Lizerg daterai du siècle dernier

L’agence a déclaré que bien que la diffusion des deux images ait connu un essor conséquent à partir du mois de mars 2021 et a généré des milliers de réactions, elle n’a cependant été relayée par aucun média crédible.

En effectuant des recherches plus approfondies sur ces images à l’aide de Google, le moteur de recherche mène directement vers une page Facebook qui publie la même image, accompagnée du nom du photographe et des détails sur le site.

La légende qui l’accompagne démontre que la photo aurait été prise en novembre 2009 par le photographe George Steinmetz à Lizerg, un petit village au nord-est d’El-Oued, en Algérie. Ce dernier a confié au journal France 24 ne pas savoir s’il avait photographié une mosquée et a ajouté que “ tous les bâtiments ont ce type de construction en forme de dôme dans la région. À ma connaissance, cette photo n’a jamais été publiée dans un magazine, et elle a été récupérée sur Twitter par ceux qui ont diffusé ces publications. La légende initiale de ma photo était : “Village abandonné près de Lizereg, au nord-est d’El Oued, qui montre la pratique désormais désaffectée de construire des maisons avec une série de dômes et de murs faits de roses de sable ou de cristaux de sable enrobés de sel collés ensemble. Ce style de construction a disparu au cours des 25 dernières années, car la région a adopté le béton et les barres d’armature comme matériaux de construction”.

George Steinmetz est un photographe américain bien connu, dont les œuvres ont été publiées par des médias bien connus tels que « National Geographic », le « Time » ou encore « The New Yorker ».

L’agence a indiqué que la même opération a été effectué pour la deuxième photo, cette fois sur le moteur de recherche Yandex, lequel les a dirigées vers une page ou le nom de l’auteur du photograph Cyril Preiss, a été révélé. Dans une interview accordée à l’Agence France-Presse, le photographe a déclaré avoir « pris la photo dans un village abandonné près de la vallée en 2004. » Le photographe spécialisé dans la prise de photos du patrimoine n’a pas donné de détails sur le type de bâtiment construit, mais il a confirmé que ces ruines n’ont pas été révélées par une tempête de sable.

À la lumière de ces révélations, une recherche plus approfondie sur Facebook a révélé que ces images étaient publiées sur la page de l’Association touristique d’El Mordjane. Un membre de l’association a d’ailleurs expliqué à l’agence d’enquête que la mosquée est située dans le village de Lekhbi, dont les habitants ont déserté la zone depuis 1975 laissant “ leurs maisons et la mosquée vulnérables aux vents et à la pluie qui les ont endommagé, alors l’association a décidé de la protéger et a travaillé pour la restaurer avec le soutien de jeunes volontaires « , a-t-il déclaré