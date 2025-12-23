Mosquée Sidi Mohamed Cherif : ce que dit la wilaya après l’effondrement à la Casbah

Un pan du patrimoine religieux de la Casbah d’Alger s’est brusquement fragilisé. Dans la soirée du lundi 22 décembre, une partie de la mosquée Sidi Mohamed Cherif s’est effondrée. Suscitant l’inquiétude dans ce quartier historique classé UNESCO.

L’incident, survenu en plein chantier de restauration, n’a heureusement fait aucune victime. Face aux interrogations, les services de la wilaya d’Alger ont rapidement apporté des éclaircissements. Évoquant l’état avancé de dégradation du site et la fragilité structurelle du minaret concerné.

Effondrement à la Casbah d’Alger : un incident survenu au cœur d’un vaste programme de réhabilitation

Dans un communiqué officiel, la wilaya d’Alger rappelle que la Casbah fait actuellement l’objet d’un vaste programme de restauration et de réhabilitation de ses monuments religieux et historiques. Une opération dans le cadre du plan permanent de sauvegarde du secteur protégé de la Casbah d’Alger, destiné à préserver son patrimoine culturel et spirituel.

Selon les services de la wilaya, la mosquée Sidi Mohamed Cherif figurait parmi les édifices concernés par ces travaux, en raison d’une dégradation jugée avancée. À ce stade, le taux d’avancement du chantier atteignait environ 35 %, un chiffre communiqué pour situer le contexte technique dans lequel l’effondrement est intervenu.

Mosquée Sidi Mohamed Cherif : le minaret au centre des premières conclusions techniques

Les premières données recueillies sur place pointent le minaret comme principal élément touché par l’effondrement. Les services compétents expliquent que la structure présentait une fragilité importante, liée à son ancienneté et à une exposition prolongée aux facteurs d’érosion naturelle au fil des années.

Par ailleurs, « Les données préliminaires suggèrent que la cause de l’incident est la fragilité de l’infrastructure du minaret », précise le communiqué de la wilaya. Soulignant le caractère complexe et délicat des travaux engagés sur cet édifice religieux ancien.

Sécurisation immédiate des lieux et absence de pertes humaines

Dès la survenue de l’incident, les services concernés se sont rendus sur place afin de sécuriser le périmètre. Toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises pour éviter tout risque supplémentaire, selon la même source.

En outre, la wilaya d’Alger insiste sur un autre point, l’effondrement n’a causé aucune perte humaine. Un élément central dans un quartier densément peuplé, où la proximité des habitations et des lieux de culte impose une vigilance permanente lors des opérations de restauration.

Une enquête technique approfondie ouverte par la wilaya d’Alger

Au-delà des premières explications, les autorités locales annoncent l’ouverture d’une enquête technique approfondie. Celle-ci devra déterminer avec précision les causes exactes de l’effondrement et définir les mesures à prendre en conséquence.

Enfin, la wilaya assure par ailleurs que ses services « restent mobilisés pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des citoyens et la protection du patrimoine urbain et historique de la capitale ». Une déclaration qui replace l’incident dans un enjeu plus large. Celui de la préservation durable de la Casbah d’Alger, confrontée à l’usure du temps et à des défis structurels majeurs.