« Islam dehors », « la valise ou le cercueil » : une mosquée visée par des tags haineux en France

Moins de six jours après l’agression à caractère raciste et islamophobe survenue dans la ville de Trappes, une mosquée du sud de la France, notamment en Montpellier, a été à son tour visée par des inscriptions haineuses.

Mercredi en fin d’après-midi, un rassemblement s’est tenu devant la mosquée pour condamner ces agissements. Cet événement a aussi permis aux fidèles de faire part de leurs préoccupations face au climat de tension visant la communauté musulmane.

L’indignation prédomine chez les habitants de Lodève, dans l’Hérault, à la suite d’une série d’actes d’hostilité ayant ciblé la mosquée locale et sa communauté. Mercredi 28 octobre, un rassemblement spontané s’est organisé devant l’édifice, au lendemain de la découverte d’un oiseau mort déposé dans la boîte aux lettres.

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La mosquée de Lodève visée par des tags islamophobes

La mosquée de Lodève a subi d’importantes dégradations à caractère raciste et islamophobe. Taguées à la peinture rouge, des menaces explicites telles que « Islam dehors » sur la boîte aux lettres et « la valise ou le cercueil » sur un carton y ont été découvertes. Devant l’entrée du bâtiment, les auteurs ont également laissé un oiseau mort, des œufs cassés et de l’huile déversée au sol.

Perpétrées en une seule nuit, vraisemblablement au cours du week-end, ces dégradations ont été découvertes mardi 27 octobre 2026 par des fidèles qui ont aussitôt prévenu les responsables du lieu de culte. Ces derniers ont vivement condamné des agissements et des propos « profondément choquants ». Ils ont tenu à rappeler que « derrière ces intimidations et cette haine ciblée se trouvent des familles, des enfants et des habitants qui doivent pouvoir exercer leur culte en toute sérénité, à l’abri de toute menace ».

La population locale dénonce un « climat particulièrement lourd ». Témoignant auprès de France 3, un fidèle raconte l’escalade des tensions : « C’est un lieu fréquenté par mes proches. Si nous pensions initialement à un fait isolé, la gravité a franchi un cap avec la découverte du message sur la boîte aux lettres. »

Fraternité religieuse à Lodève face aux intimidations

« Les autorités ont été saisies, car ces actes ne doivent pas rester impunis », affirme un habitant installé à Lodève depuis plus de trois décennies. Témoignant du caractère inédit de la situation, il rappelle le climat d’harmonie locale : « Lodève est une commune cosmopolite. Un tel événement est sans précédent : ici, quelle que soit notre foi — catholique, musulmane ou juive —, nous n’avons jamais connu de conflits religieux. »

Près de 150 personnes, parmi lesquelles le maire ainsi que des représentants d’autres confessions religieuses, se sont réunies lors de cette mobilisation. Cet événement survient alors que la mémoire demeure vive non loin de là : le 25 avril 2025, Aboubakar Cissé, un jeune homme de 22 ans, avait été poignardé en pleine prière dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard.

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