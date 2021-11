Mortalité due au Covid-19 et vaccination : le « 50/50 » du Pr Senhadji

La quatrième vague est sur toutes les lèvres. Alors que plusieurs spécialistes mettent en garde contre une proche flambée, d’autres affirment qu’on est en plein dedans.

Le professeur Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, a choisi quant à lui de se pencher sur la campagne vaccinale, et sur la réticence des citoyens au vaccin, seule issue de secours et unique porte de sortie de la pandémie, estime ce spécialiste.

Selon le Pr Senhadji, la réticence des Algériens à la vaccination est loin d’être logique. Il affirme qu’au lieu de craindre la maladie, ils sont entrain de fuir le remède. En effet, intervenant lors d’une émission de l’ENTV, le spécialiste affirme qu’il déplore « la crainte affichée par les Algériens envers du vaccin et non vis-à-vis d’un virus mortel ».

Le même intervenant commet même une comparaison simple entre le danger de la covid-19 et celui du vaccin. Le Pr Senhadji affirme que « le virus porte en lui de 50 % de probabilités de tuer et 50 % de ne pas tuer », affirme le medecin qui ajoute « que le vaccin est à 100 % pas nocif, et s’il ne fait pas de bien alors il ne fera pas de mal non plus ».

Vaccination anti-covid en Algérie : « personne n’en est mort »

Le Pr Senhadji déplore le fait que 13 millions de doses de vaccin anti-covid risquent la préemption, alors que le pays est aux portes d’une quatrième vague.

Le même intervenant a également indiqué que, selon les données dont il dispose, et celle enregistrées chaque semaine par la cellule de veille chargée du suivi de la vaccination, aucun symptôme grave menant au décès n’a été enregistré en Algérie cause des vaccins anti-covid.

Après l’injection du vaccin, de légers effets indésirables peuvent toutefois se monter, confie le Pr Senhadji. Ces effets peuvent aller d’une douleur à l’emplacement ou la piqure a été faite jusqu’à une fièvre légère.

Le spécialiste n’a pas manqué d’inviter les citoyens à aller se faire vacciner, et à ne pas croire les rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs tentent de remettre en cause l’efficacité des vaccins et la fiabilité de nos médecins, alerte le Pr Senhadji.