Mort suspecte d’un jeune Algérien dans une forêt au Canada

Il s’appelle Islem Guedrez et il a 21 ans seulement. Ce jeune ressortissant Algérien, qui a rejoint le Canada afin de continuer ses études, a mystérieusement disparu pendant plusieurs jours, avant que son corps sans vie ne soit découvert dans une forêt canadienne. Cette mort a laissé les amis et les proches de la victime dans un état de grande tristesse et d’incompréhension, vu qu’aucune information n’a encore filtré concernant les circonstances de sa mort.

Islem Guedrez a quitté l’Algérie pour aller finir ses études au Canada. Il s’est installé à Montréal. Le jeune ressortissant Algérien a été a été retrouvé mort hier matin par la sûreté du Québec au Canada près du chemin du lac Huard à Rawdon, une semaine après sa disparition.

Une mort mystérieuse

Selon ses amis, Islem Guedrez travaillait comme livreur. Le jour de sa disparition, il avait une livraison dans la Rive Sud de Montréal, cependant, quelques jours après, il a été retrouvé mort pas loin de sa voiture, dans une forêt de la région de Rawdon, située à plus de 75 km au nord de Montréal.

Un autre ami de la victime a assuré que Islem Guedrez a reçu un coup de téléphone le jour de sa disparition, et c’est depuis ce moment qu’il est introuvable. Aucune nouvelle de lui n’a filtré, puis il a été aperçu dans le secteur de Rawdon, avant que son corps sans vie ne soit finalement découvert par la police du Québec, près du chemin du lac Huard à Rawdon.

Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux ou les amis de la victime qui se sont déplacé sur les lieux ou leurs amis a été retrouvé, apportent leurs témoignages et tentent d’expliquer cette affaire qui n’a pas encore livré tous ses secrets.