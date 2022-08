Mort d’un travailleur de Sonatrach à Skikda : ouverture d’une enquête

Sonatrach a informé qu’une commission d’enquête et d’investigation avait été mise en place, qui a pris ses fonctions ce matin. Cette commission devra déterminer les causes de l’accident qui a causé la mort d’un travailleur sous contrat avec une entreprise de manutention à la suite de ses blessures. Cela suite à l’incendie survenu le 15 août 2022 au niveau de la zone industrielle de la wilaya de Skikda, lors du processus d’approvisionnement d’un camion en xylène au niveau de la station de la raffinerie RA1K.

Concernant l’état de santé des deux autres blessés, qui ont été évacués à l’hôpital. L’un d’eux est sorti de l’hôpital et se trouve auprès de sa famille. Quant au second il a dû subir une intervention suite une fracture à la jambe, l’intervention a été faite avec succès. Ce dernier est toujours pris en charge par le personnel médical de l’hôpital universitaire d’Annaba, et son état de santé s’améliore constamment.

Sonatrach a exprimé sa grande gratitude pour le nombre de condoléances exprimées par les citoyens sur leur page Facebook officielle.

Elle a souligné que l’accident a été rapidement maîtrisé grâce à l’efficacité et au professionnalisme des agents des unités d’intervention de la sécurité industrielle de la zone industrielle de Skikda. Le respect des mesures de sécurité et de précaution reste l’une des principales préoccupations du groupe Sonatrach.

