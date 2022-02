Mort d’un Algérien en Ukraine : ce qu’a dit Tebboune

Depuis jeudi 24 février en matinée, la situation ne cesse de se dégrader entre la Russie et l’Ukraine. Après l’annonce faite par Vladimir Poutine de la nuit du 23 au 24 février 2022, le monde entier vit au rythme des annonces faites par les deux parties entrées en guerre.

Une nouvelle bien triste a été annoncée hier par le Ministère des Affaires Etrangères Algérien, qui est le décès d’un ressortissant algérien, ce dernier s’appelait Mohammed Abdel Monaim, et était étudiant. Ce dernier est décédé dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine Kharkiv, des suites d’un bombardement russe.

Condoléances du président de la République

Dans un post publié sur la page Facebook officielle de la Présidence de la République, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt : « Suite au décès d’un ressortissant algérien à Kharkiv, en Ukraine. Le président de la République Abdelmajid Tebboune, présente ses plus sincères condoléances et sa plus sincère sympathie à la famille du défunt Talbi Mohamed Abdel Moneim, priant Dieu Tout-Puissant de le bénir de l’immensité de sa miséricorde et d’habiter ses vastes jardins. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. »

Le ministère des Affaires Etrangères, a lui aussi adressé ses sincères condoléances, à la famille de la victime, dans un communiqué publié, hier.

Algériens en Ukraine, possibilités qui s’offrent à eux

Dans un premier temps le Ministères des affaires étrangères, appelle la communauté algérienne résidant en Ukraine, à faire preuve de prudence, à ne sortir qu’en cas d’urgence extrême, mais aussi de rester en communication permanente avec le consulat algérien à Kiev, en appelant sur le numéro suivant : 0800-500068.

Pour les algériens établis en Ukraine, qui choisissent quitter le pays en guerre, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

En premier lieu, passer la frontière polonaise, une fois en Pologne, vous pouvez prendre attache avec l’ambassade algérienne en Pologne, en écrivant sur le mail suivant : [email protected] en envoyant une copie de votre passeport, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et en mentionnant le lieu où vous vous trouverez. Ou par téléphone aux numéros suivants : 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert 00 48 780 605 353

En second lieu, passer la frontière hongroise, qui a décidé d’accueillir les gens qui fuient la guerre en Ukraine, depuis ce dimanche 27 février, en ouvrant 5 postes frontaliers, ou il faudra présenter un passeport et un certificat de résidence ukrainien.

En dernier lieu, les algériens vivant en Ukraine peuvent prendre attache avec l’Ambassade d’Algérie à Bucarest, au numéro suivant : 00 40 21 314 45 65.