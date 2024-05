Mort du président iranien Ebrahim Raïssi, dans un accident d’hélicoptère

Quinze heures après un atterrissage brutal dans une région isolée du nord-ouest de l’Iran, les équipes de secours ont retrouvé l’hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi lundi matin. CNN rapporte, citant des agences officielles iraniennes, qu’ils n’ont trouvé aucun signe de vie.

En effet, les agences iraniennes ont donné, Ebrahim Raïssi, âgé de 63 ans, pour mort, annonçant aussi n’avoir retrouvé aucun survivant sur le site du crash de l’hélicoptère. L’hélicoptère transportait également le ministre iranien des Affaires étrangères et sept autres personnes. La chaîne américaine précise que l’appareil a aussi emporté des personnalités importantes du gouvernement iranien.

De plus, des dizaines d’équipes de secours ont été dépêchées sur le terrain. Les recherches se poursuivent sans relâche malgré des conditions météorologiques difficiles. L’agence de presse officielle Irna indique que, outre le président, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de la province et le principal imam de la région figuraient parmi les passagers de l’appareil.

La carrière et l’élection d’Ebrahim Raïssi

En outre, considéré comme un ultraconservateur, Ebrahim Raïssi a été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d’un scrutin, qui a connu une abstention record pour une présidentielle et l’absence de concurrents de poids. Toujours coiffé de son turban noir et vêtu d’un long manteau de religieux, il a succédé au modéré Hassan Rohani, qui l’avait battu à la présidentielle de 2017.

De plus, Ebrahim Raïssi a connu un renforcement, après les législatives de mars dernier, le premier scrutin national depuis le mouvement de contestation qui a secoué l’Iran fin 2022. Ce mouvement faisait suite au décès de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique. Sa mort avait déclenché des protestations massives à travers le pays.

Né en novembre 1960, Ebrahim Raïssi a effectué l’essentiel de sa carrière dans le système judiciaire iranien. Il a notamment été procureur général du pays, une position influente qui l’a préparé à ses responsabilités en tant que président.

Son vice-président lui succède

Comme le prévoit la Constitution iranienne, c’est le premier vice-président, Mohammad Mokhber, qui devient président par intérim. Un conseil composé de Mokhber, du président du Parlement et du chef de l’appareil judiciaire doit organiser l’élection d’un nouveau président dans un délai maximal de 50 jours.

Pour conclure, la disparition tragique de Raïssi a suscité de nombreuses réactions à l’échelle nationale et internationale. Les dirigeants du monde entier expriment leurs condoléances au peuple iranien. En Iran, la nouvelle a provoqué une onde de choc et a plongé le pays dans une période de deuil national. Les citoyens se rassemblent pour rendre hommage au président et aux autres victimes du crash.