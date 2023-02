Mort de Sihem en France : ce que l’on sait du meurtrier algérien

Vous avez surement entendu parler de l’affaire de la jeune Siham Belouahmia, portée disparue le 25 janvier dernier, dans le Gard en France. Et dont le corps a été retrouvée, quelques jours plus tard, sans vie. Un nouveau crime qui a secoué les membres de la diaspora en France.

Les faits remonte au 25 janvier derniers, peu avant minuit, au moment où Siham âgée de 18 ans, la jeune femme au passé ordinaire sans problème, sortait de la maison de sa grand-mère Fatima, sans prévenir sa famille.

Siham Belouahmia disparue après avoir quitté le domicile de sa grand-mère

Vers 22 h 30, la lycéenne de 18 ans quitte la maison de son père pour se rendre chez sa grand-mère qui habite à 200 mètre plus loin. Elle y passe quelques moments, mais vers minuit, Fatima la grand-mère de Siham entend la porte claquer donant un signe de la disparition de Siham sans donner aucun signe.

Les circonstances de cette disparition ont laissé croire que la lycéenne est parti rejoindre l’une de ses connaissances. Le lendemain un appel à témoin a été lancé, notamment par son père Rabah. Et une enquête a été ouverte pour disparition d’une personne majeure, mais aussi pour enlèvement ou séquestration.

Plusieurs moyens ont été mis en place pour retrouver les traces de Siham. Ces derniers ont permis de procéder à deux interpellations. Les deux suspects, sa cousine, qui a fini par être libérée, mais aussi l’est conjoint de cette dernière, Mahdfoud H, âgé de 39 ans, qui est le principal suspect dans cette affaire.

Selon le cousin germain de Sihem, le suspect "essaie d'enfouir la vérité" en faisant croire à "une relation" entre lui et la victime pic.twitter.com/bf4IOEznvH — BFMTV (@BFMTV) February 3, 2023

Mahfoud H est un délinquant, sociopathe ? : ce que l’on sait sur ce principal suspect

Après deux jours de garde à vue, et suivant les conseils de son avocat, Mahfoud H a fini par avouer son crime et faire des aveux glaçant concernant le meurtre de la jeune Siham. En effet, ce dernier a déclaré avoir tué la jeune femme suite à une dispute concernant leur relation amoureuse.

Selon les déclarations de Mahfoud, ce suspect aurait tenté de faire taire sa victime, en lui mettant la main sur la bouche. Un geste qui a causé l’étouffement de Siham, donc sa mort. Ce présumé meurtrier a également précisé l’endroit où il a laissé sa victime. Des détails qui ont permis aux enquêteurs de retrouver le corps sans vie de Siham Belouahmia. Notamment dans un lieu près de son domicile, sur un chemin isolé près de la Grande-Combe.

Selon Le Parisien, Mahfoud H, est un délinquant au profil multirécidiviste, avec un casier judiciaire bien lourd. L’avancement de l’enquête a permis de dévoiler un peu plus sur ce Mahfoud. Le Parisien écrit que ce principal suspect est l’enfant d’un mineur originaire d’Algérie qui habitait dans les Loire en France. Mahfoud avait fait ses premiers pas dans la délinquance, depuis son jeune âge. En 212, il a été condamné à 12 ans de prison pour vol et braquage. Par ailleurs, avant de figurer dans cette affaire de Siham, ce délinquant était sur le point de comparaitre devant la justice pour une autre affaire liée à un enlèvement et séquestration d’un couple pour des fins de vol.

Les éléments de l’enquête ont également dévoiler l’expertise psychiatrique de Mahfoud, aux origines algériennes. Selon Midi Libre, ce dernier disposait, de troubles cognitifs, une déficience intellectuelle légères, mais aussi, une capacité d’autocritique très limitée.

Sa relation avec le suspect, disparition de son téléphone : les mystères qui entourent le meurtre de Siham

L’enquête se poursuit pour déterminer les réelles circonstances de ce crime. Les résultats de l’autopsie, dévoilés le vendredi 2 fevrer dernier, ont confirmé la mort de la jeune femme par suffocation. En revanche, certains éléments de cette affaire restent assez flous. Notamment la relation de la victime avec son meurtrier. Lors de son audition, Mahfoud avait déclaré qu’il entretenait une relation secrète avec la jeune Siham.

Cependant, s’exprimant sur le décès de leur fille, la famille Belouahmia a nié cette hypothèse. Selon leur avocat, personne n’en avait connaissance d’une telle relation entre Siham et son meurtrier. » c’est la version des faits d’un mis en examen » conclut l’avocat de la famille.

Un autre mystère qui entoure cette affaire est celui de la disparition de son téléphone portable. En effet, les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de celui-ci. Quant à celui du mis en cause, ce dernier s’est débarrassé de lui avant son interpellation.

Des examens supplémentaires sont toujours en cours. La procureure chargée de cette affaire a fait savoir, à la presse française, qu’une requalification des faits reste possible. Pour l’instant, Mahfoud H est mis en examen pour « arrestation, enlèvement ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le 7e jour » précise cette dernière.

