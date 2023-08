Mort de Nahel en France : rebondissement pour le policier auteur du tir

L’affaire de la mort de Nahel continue de faire du bruit en France. En effet, après la cagnotte qui a été lancé en faveur du policier auteur du tir mortel, c’est désormais la décision de la cour d’appel de Versailles, concernant le sort de ce suspect qui fait parler de cette affaire.

Mis en examen pour homicide volontaire et écroué depuis le 27 juin à Nanterre, le policier auteur du tir mortel qui a mis fin à la vie de Nahel est confronté à une nouvelle décision de la Cour d’appel de Versailles.

Affaire Nahel : détention provisoire confirmée pour le policier

En effet, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a confirmé, jeudi 10 août dernier, la détention provisoire du policier responsable de la mort de Nahel, suite à un refus d’obtempérer à Nanterre. Pour rappel, ce décès a provoqué une semaine de violence urbaine en France.

Par ailleurs, mis en examen le 27 juin dernier, ce policier avait demandé, le 6 juillet dernier, sa remise en liberté. Une demande qui a été refusée pour ce mis en cause, notamment par la chambre de l’instruction. Hors de lui, son avocat, en l’occurrence Laurent-Franck Liénard, estime que cette décision est « illégale » et elle n’est pas justifiée « en droit ni en fait ». D’ailleurs, cet avocat a annoncé former un pouvoir de cassation. « Le policier n’a rien à faire en prison, on se battra jusqu’à ce qu’il sorte » a-t-il fait savoir à l’AFP.

Pour rappel, la mort de Nahel a été l’élément déclencheur de plusieurs nuits de violences urbaines. En effet, trois policiers du Raid ont été arrêtés à Marseille, « pour violences avec arme qui ont entrainé la mort sans intention de la donner ». Et ce, suite à la mort de Mohamed Bendriss, un autre ressortissant algérien, tué par les agents de la police en France.

