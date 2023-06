Mort de Nahel en France : la date des obsèques annoncée

Après trois nuits d’émeutes à travers la France, et un deuil qui a touché tout le pays mais aussi l’Algérie, les funérailles de Nahel, jeune homme de 17 ans abattu par un policier mardi dernier, sont donc prévues pour ce samedi 1er juillet.

Ces obsèques, ont alors été confirmées par Patrick Jarry, le maire de Nanterre, d’où Nahel était originaire. « Il faut continuer d’entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant demain », a déclaré le maire lors de sa déclaration.

Pour rappel, Nahel, est un Franco-Algérien de 17 ans, travaillait comme chauffeur-livreur et vivait dans le quartier de Nanterre. Il a été abattu par un policier par balle. La vidéo des faits, a été largement relayée sur les réseaux sociaux, déclenchant une tristesse mais aussi une colère générale à la vue des images.

Mounia, la mère de Nahel : « Une peine à la hauteur de ma peine »

Mounia M., la mère endeuillée de Nahel, s’est exprimée avec émotion : « Je n’en veux pas à la police, j’en veux à une personne : celui qui a enlevé la vie de mon fils ! ». Dans une interview recueillie par Mohamed Bouhafsi pour l’émission ‘C à Vous’, elle décrit alors avec les larmes aux yeux le moment où elle a appris le décès de son fils.

L’annonce du décès de Nahel par la police ne mentionnait pas, selon elle, que c’était eux qui avaient causé la mort de son fils. Elle a donc également exprimé sa stupéfaction lorsqu’elle a vu la vidéo de l’incident : « Je ne réalisais pas, je ne croyais pas que c’était mon fils ».

Mounia M. raconte qu’elle a trouvé son fils couvert d’un drap sur le sol, trois heures après l’incident. Bien qu’elle ne tienne pas la police entière pour responsable, elle exprime son ressentiment envers l’individu qui a tiré sur son fils : « Il y avait d’autres manières de faire, il n’avait pas à tuer son fils ».

Elle insiste alors sur le fait que c’est l’action d’un homme, et non d’un système, qui est en cause. Elle appelle à ce que la justice traite ce dossier avec sérénité et que la sentence reflète sa douleur. Mounia M. souhaite également que les manifestations qui en ont découlé restent pacifiques.

Le témoignage de sa grand-mère : « Nahel comptait me rendre visite en Algérie cette année »

Dans un témoignage poignant diffusé sur Ennahar TV, la grand-mère de Nahel a alors partagé le désir profond de son petit-fils de visiter l’Algérie. « Il voulait vraiment voir l’Algérie, au cours de cette année. Il allait y partir en juillet en vacances.

Nahel m’a dit « grand-mère, je vais venir avec toi pour voir l’Algérie », a-t-elle déclaré. Les larmes aux yeux, elle affirme que son petit fils était déterminé à lui rendre visite ce mois de juillet.

Sa peine est alors palpable lorsqu’elle évoque la perte tragique de son petit-fils : « Ils ont tué mon petit-fils. Ma fille n’en a qu’un seul. Rien ne le ramènera à la vie. J’accepte ce que Dieu m’a donné. » Elle explique pour pour elle, rien ne lui rendra son fils.