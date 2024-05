Mort de Nahel en France : du nouveau dans l’affaire un an après les faits

Près d’un an après la mort tragique de Nahel Merzouk, tué par un tir de policier à Nanterre le 27 juin 2023, l’enquête prend une nouvelle dimension avec la programmation d’une reconstitution des événements pour ce dimanche 5 mai 2024.

Cette étape, tant attendue, vise à réunir tous les acteurs impliqués sur les lieux du crime, offrant ainsi une occasion unique de confronter les différentes versions des faits. Cet exercice promet d’être décisif dans la quête de vérité et pourrait apporter des éclaircissements significatifs sur les circonstances entourant la mort de Nahel.

Contestation de la version policière : un récit remis en question

Depuis le début de l’enquête, la version des faits avancée par les autorités policières a été l’objet de vives contestations. Initialement, les forces de l’ordre ont justifié le tir mortel en invoquant un prétendu “refus d’obtempérer” de la part de Nahel, affirmant que ce dernier aurait tenté de foncer sur l’un des agents.

Cependant, cette version a été sérieusement mise en doute par la diffusion d’une vidéo virale qui contredit ces allégations. De plus, un rapport de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a apporté de nouveaux éléments mettant à mal la version policière, notamment en soulignant que le policier mis en cause n’était pas directement menacé au moment du tir.

Cette remise en question de la version officielle soulève des interrogations cruciales quant à la légitimité de l’usage de la force par les forces de l’ordre ce jour-là.

Libération du policier impliqué : un dénouement provisoire

Malgré les charges pesant contre lui, le policier impliqué dans la mort de Nahel a été libéré le 15 novembre dernier après près de cinq mois de détention provisoire. Cette décision des juges intervient après plusieurs refus de demandes de liberté, dans le but de préserver l’intégrité de l’enquête.

Cependant, le policier reste sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction d’entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, ainsi que l’obligation de ne pas paraître à Nanterre et de ne pas détenir d’arme. Cette libération, bien que temporaire, soulève des questions quant à la suite de la procédure judiciaire et à l’issue finale de cette affaire qui continue de susciter des débats et des tensions au sein de l’opinion publique.