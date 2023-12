Mort de l’Algérien Rayane Lemmouchi en France : 8 personnes interpellées

Plusieurs mois sont passés de l’affaire du décès du dentiste, d’origine algérienne, Rayane Lemmouchi en France. Le jeune homme avait été mortellement poignardé avec un couteau alors qu’il sortait avec ses cousins d’un diner familial aux Lilas.

Les faits se sont déroulés le mois de mai dernier. Âgé de 25 ans, Rayane avait été mortellement blessé dans la rue par un groupe de personnes, par un coup de couteau qui l’a atteint au niveau de l’artère fémorale. Il est décédé sur place.

Les faits se sont déroulés le mois de mai dernier.

8 suspects arrêtés pour avoir tué Rayane Lemmouchi

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire et huit hommes ont été interpellés, lundi 11 décembre 2023, pour avoir tué le jeune dentiste, victime collatérale des rivalités interquartiers. Des mineurs, mais aussi des majeurs originaires de la ville voisine de Pré-Saint-Gérvais sont arrêtés dans le cadre de la même affaire.

Selon des sources policières, citée par le figaro, l’un des présumés agresseurs, aurait été blessé dans la journée par une bande rivale à porte de Bagnolet. Cependant, pour se venger, il aurait préparé une descente au quartier des Lilas. N’y trouvant personne, les auteurs de ce crime ont décidé de s’en prendre à Rayane, qui se trouvait à ce moment dans la rue.

Résident à Drancy et exerçant depuis peu son métier de chirurgien dentiste à Seine-Saint-Denis, Rayane Lemmouchi, âgé de 25 ans, est sans passé et inconnu des services judiciaires. Par ailleurs, il était étranger à ces rivalités entre les quartiers. Les arrestations de ces suspects ont eu lieu dans le cadre d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction. Et a été confiée au service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Dénis.

