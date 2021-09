Mort de Bouteflika : Saïd va-t-il assister aux funérailles ?

Bouteflika Abdelaziz est mort. Loin de la politique, l’homme entretenait une relation très puissante avec son frère Saïd. Ce dernier, après le soulèvement populaire du Hirak, et la purge lancée par les nouveaux occupants d’El Mouradia, se retrouve vite en prison. C’est d’ailleurs là où il va être mis au courant du décès de son grand frère.

Les deux hommes ont marqué l’Algérie et son histoire pendant ces 20 dernières années. On les voyait souvent ensemble. Bien que Saïd ait été nommé conseiller, il n’était un secret pour personne qu’il prenait des prérogatives de plus en plus importantes.

Va-t-on laisser Saïd assister aux funérailles de son frère ?

Quand le frère d’Ahmed Ouyahia est mort, on a laissé l’ancien premier ministre assister à ses funérailles. Ouyahia a marqué la toile, menotté et escorté par les gendarmes. Saïd Bouteflika pourra-t-il avoir droit à la même « faveur » ? D’après plusieurs sources médiatiques, la demande a déjà été faite.

Après avoir appris la nouvelle, Saïd Bouteflika a été très affecté, témoigne son avocat Salim Hadjouti. Saïd « a été beaucoup affecté par la mort de son frère. Il a beaucoup insisté pour qu’il puisse le voir une dernière fois », a déclaré l’avocat, rapportent plusieurs sources médiatiques. Les funérailles de l’ancien président auront lieu demain dimanche, au cimetière d’El Alia.

Il est à rappeler que Saïd Bouteflika se trouve dans la prison d’El Harrach depuis le mois de décembre 2020. Aujourd’hui, une demande aurait été déposée par son avocat pour lui permettre d’assister aux funérailles de son frère.

Pour rappel, Saïd Bouteflika est accusé dans plusieurs affaires de corruption. Alors qu’ils paraissaient être très proches, l’homme d’affaire Ali Haddad a déclaré dernièrement, et à la surprise générale : « Saïd Bouteflika n’est pas mon ami ! ».