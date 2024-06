Mort d’Amel Boucharef, championne de Karaté : le père serait à l’origine de l’incendie

Le 2 juillet 2021, le paisible quartier de Hadjar Eddis dans la commune de El Bouni, wilaya de Annaba, fut secoué par un événement tragique qui marquera les mémoires des habitants pour longtemps. Aux alentours de trois heures du matin, un incendie dévastateur éclata dans un appartement, causant la mort de trois membres de la famille Boucharef et laissant la communauté en état de choc.

Les victimes comprenaient la mère de famille, âgée de 52 ans, et deux de ses filles, Amel Boucharef, une championne de karaté renommée, et sa jeune sœur Anouar. La mère, souffrant d’asthme, succomba rapidement à l’inhalation de fumée. Amel et Anouar, ainsi que leur père, Fawzi Boucharef, un entraîneur de karaté bien connu dans la région, furent gravement brûlées et transportées en urgence à l’hôpital universitaire Ibn Sina par les services de la protection civile.

Fawzi Boucharef, dans un témoignage poignant, déclara qu’un inconnu avait versé de l’essence sous la porte de leur domicile avant d’y mettre le feu. Le feu se propagea rapidement, ne laissant que des cendres là où se trouvait autrefois une maison pleine de vie et de souvenirs. Cette tragédie laissa la communauté sous le choc et en quête de réponses.

L’arrestation et la révélation de la vérité

Trois ans après l’horrible incident, les services de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Baraka Zergua, commune de El Bouni, ont finalement réussi à démêler les fils de cette affaire complexe. Grâce à une enquête minutieuse et à des preuves accablantes, les enquêteurs ont arrêté le principal suspect : Fawzi Boucharef, le père de famille.

L’arrestation de Fawzi Boucharef a stupéfié la communauté. Considéré comme un homme respectable et un entraîneur de karaté influent, il fut placé en détention provisoire après que les preuves l’aient directement impliqué dans l’incendie criminel. Selon les sources de l’enquête, il aurait sciemment mis le feu à son propre domicile, entraînant la mort tragique de sa femme et de ses filles.

Les détails de l’enquête révèlent un acte prémédité, orchestré par Fawzi Boucharef lui-même. Le mobile du crime reste flou, bien que les autorités continuent d’examiner toutes les pistes possibles pour comprendre les motivations derrière cet acte abominable. L’annonce de son implication a non seulement choqué la communauté mais a également soulevé de nombreuses questions sur la nature des relations familiales et les tensions sous-jacentes qui auraient pu mener à un tel drame.

Cette affaire tragique, désormais élucidée, laisse derrière elle une famille brisée et une communauté traumatisée. Elle rappelle également l’importance des enquêtes approfondies et de la vigilance des forces de l’ordre dans la quête de justice, même lorsque les apparences peuvent être trompeuses.