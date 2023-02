Morad Attik, l’Algérien qui démocratise l’intelligence artificielle en France

L’entrepreneur Franco-Algérien Morad Attik fait beaucoup parler de lui depuis le lancement de son nouveau projet pour les jeunes intitulé « Kesk’IA ». Ce programme, basé dans plusieurs régions de France, chapeautera des projets liés à l’Intelligence Artificielle menés par des adolescents de quartiers défavorisés. Ainsi, le concept d’Attik vise à familiariser la jeunesse avec les technologies de pointe plus tôt.

Morad Attik, ce Franco-Algérien en passe de révolutionner le secteur numérique en France

Nous vivons à une époque où tout est connecté et où la jeunesse est prédisposée à connaitre les essentiels de la technologie. C’est sur cette base qu’a investi Morad Attik, enseignant Franco-Algérien voué à transmettre son amour pour l’IA aux jeunes. Entrepreneur depuis plusieurs années, ses projets visent à permettre aux nouvelles générations de mieux comprendre l’Intelligence Artificielle et ses utilisations.

Connu pour offrir des ateliers dédiés à l’IA et à la programmation, cet ancien prof de mathématiques a en tête un but bien précis : démocratiser les algorithmes, codes et autres soft skills du développement web. Ses activités visent tout particulièrement les jeunes Français issus de quartiers où la formation IA n’est pas accessible. Dans l’optique de vulgariser les métiers de la technologie, il décide, en 2016, de créer « Evolukid », une startup vouée à l’apprentissage des sciences du numérique pour les jeunes.

Au côté de son frère Rabah, ingénieur et tout aussi passionné de technologie, il réussit à mettre sur pied sa petite entreprise fournissant des cours pratiques aux plus petits et aux adolescents d’Ile-de-France. Ainsi, le duo d’entrepreneurs propose des ateliers d’initiation à l’Intelligence Artificielle, à la robotique, mais aussi à la programmation et aux algorithmes de calcul.

Les deux frères se déplacent aussi dans les établissements scolaires des quartiers démunis avec leur matériel afin de faciliter l’accès aux ordinateurs pour les jeunes.

Si Morad aspire à développer le projet dans toute la France, son réseau d’activité se concentre pour l’instant sur les établissements scolaires et pédagogiques de Paris et des villes aux alentours. À terme, le projet Evolukid devrait se développer dans d’autres villes, à l’image de Marseille, Lyon ou encore Lille.

Le projet « Kesk’IA » de Morad Attik à Trappes, Rouen et Nantes

Morad Attik ne se contente pas d’apporter un soutien pédagogique aux écoles. En effet, Evolukid propose aussi une plateforme d’e-learning et des livres d’apprentissage en vente dans le commerce.

Dernièrement, Evolukid s’est associée aux municipalités pour permettre aux adolescents des quartiers défavorisés de donner vie à leur talent. Leur tout nouveau projet « Kesk’IA » vise à trouver des solutions pour répondre à des problématiques à l’aide d’IA. Il peut s’agir de réduire les déchets domestiques, cibler et restaurer les bâtiments délabrés ou même réduire les déperditions de chaleur. Tout ceci en faisant appel à l’intelligence artificielle ou la robotique.

Les candidatures sont ouvertes et les jeunes des quartiers choisis seront sélectionnés sur la base de leur talent et leur innovation en matière d’IA. Des idées de projets leur seront proposées et ils auront pour mission de développer le concept. À l’issue du programme, en mai 2023, les projets les plus prometteurs se verront attribuer un prix.