Montréal, New York, Pékin à portée de main : Air France met en promotion ses vols depuis l’Algérie

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens, la compagnie aérienne Air France a lancé de belles promotions sur ses vols depuis et vers les aéroports d’Alger et d’Oran. Plusieurs destinations sont concernées en Asie et en Amérique.

Une belle opportunité pour les passagers qui prévoient de voyager durant cet automne et de profiter des offres promotionnelles lancées par les compagnies aériennes, en cette période.

Les vols depuis Alger et Oran en promotion chez Air France

Sur son site de réservation, Air France annonce le lancement de sa nouvelle promotion qui s’applique sur les vols de la compagnie au départ de l’aéroport international d’Alger et de celui d’Oran à l’ouest de l’Algérie. « Vous aimez voyager au meilleur prix ? Profitez de prix avantageux jusqu’au 29 octobre et cédez à l’appel de nos plus belles destinations. Découvrez la magie d’un Rendez-vous Air France spécial !« , promet la compagnie.

Plusieurs destinations sont concernées par cette nouvelle promotion de la compagnie aérienne française et ses nouveaux tarifs s’affichent comme suit :

Alger – Montréal : à partir de 78 869 dinars algériens ;

; Oran – Toronto : 91 530 dinars ;

; Oran – New York : dès 79 956 dinars ;

; Oran – Miami : à partir de 84 856 dinars ;

; Alger – Boston : à partir de 85 962 dinars ;

; Alger – Chicago : au prix de 86 656 dinars algériens ;

; Oran – Los Angeles : au prix de 118 851 Dzd ;

; Alger – Pékin : à partir de 107 130 dinars.

Les vols depuis Oran et Alger à prix de rêve : quelles sont les conditions ?

Ces tarifs promotionnels d’Air France s’appliquent sur les vols, en aller-retour, de la compagnie programmés pour la période allant du 8 octobre jusqu’au 14 décembre 2024 et du 5 janvier au 9 avril 2025 pour les voyages à destination du Nord-Atlantique. Et du 8 octobre 2024 jusqu’au 9 avril 2025, pour les vols à destination de la Chine.

Par ailleurs, d’autres conditions s’imposent pour pouvoir profiter de cette promotion. En effet, Air France rappelle que son offre est valable jusqu’au 29 octobre 2024 et elle est soumise à des conditions de disponibilité. Une période de séjour minimum de trois jours est aussi exigée. De plus, les taxes sont susceptibles de modification jusqu’à l’émission du billet.

Il est important de rappeler que le billet de voyage acheté dans le cadre de cette promotion permet le transport d’un bagage en cabine et d’un bagage en soute de poids et de taille réglementaires. En revanche, ces billets d’Air France sont non remboursables et non modifiables, mais cumulables avec des miles et points XP selon le barème de la compagnie en vigueur.

